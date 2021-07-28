Медведева привел в бешенство вопрос иностранного журналиста про флаг России

Россиянин Даниил Медведев после победы над Фабио Фоньини в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира попросил представителей ITF лишить журналиста права общения с ним в микст-зоне.

Во время общения чилийский журналист назвал российских спортсменов «читерами», потому что на эмблеме ОКР присутствует флаг России, и спросил Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские»

«Я даже не понял, что он спросил. Я не хочу больше видеть этого человека на своих матчах», — возмутился Медведев.

В четвертьфинале теннисного олимпийского турнира Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Матч состоится завтра, 29 июля, начало — в 05.00 (мск).