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Медведева привел в бешенство вопрос иностранного журналиста про флаг России

08:08
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Россиянин Даниил Медведев после победы над Фабио Фоньини в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира попросил представителей ITF лишить журналиста права общения с ним в микст-зоне.

Во время общения чилийский журналист назвал российских спортсменов «читерами», потому что на эмблеме ОКР присутствует флаг России, и спросил Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские»

«Я даже не понял, что он спросил. Я не хочу больше видеть этого человека на своих матчах», — возмутился Медведев.

В четвертьфинале теннисного олимпийского турнира Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Матч состоится завтра, 29 июля, начало — в 05.00 (мск).

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Артем Калинин все материалы автора

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