Хачанов рассказал, что изучил игру Пабло Карреньо-Бусты по его матчу с Медведевым
10:58
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что проанализировал соперника Пабло Карреньо-Бусту, которого обыграл в полуфинале Олимпиады, наблюдая за его игрой с Даниилом Медведевым.
«Видел вчера, что Даня [Медведев] вчера далеко стоял. Играл удобно для Карреньо. Главное, не бить со всей дури издалека. Плотно играть, входить в корт, резать углы. Во втором сете Даня начал входить в корт, но не получилось.
Сегодня сидели, болели за меня ребята. А то вчера французов было человек 30. Конечно, все равно нет такой атмосферы, как на турнирах со зрителями, но уже приятно было слышать своих», — рассказал Хачанов.
В финале Олимпиады Хачанов встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).
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