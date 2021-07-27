Утром 28 июля в Токио (Япония) российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в 1/4 финала женского одиночного турнира на Олимпиаде-2020. Их матч начнется в 06.30 (мск).

Ранее 30-летняя Павлюченкова выиграла у итальянки Сары Эррани в 1/32 финала турнира — 6:0, 6:1. В 1/16 финала россиянка одолела немку Анну-Лену Фридзам — 6:1, 6:1, а в 1/8 финала наша теннисистка обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:1, 6:3.

Следить за онлайн-трансляцией матча Павлюченкова — Бенчич можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч! Игра».

Расписание соревнований по теннису на Олимпиаде-2020 в Японии можно посмотреть — здесь.