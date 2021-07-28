Даниил Медведев рассказал, почему ему понадобилось вызвать врача на корт

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о ходе матча 1/8 финала олимпийского турнира против итальянца Фабио Фоньини.

Во время матча у российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем. Ему даже пришлось вызвать врача на корт.

— Что случилось по ходу первого сета?

— В первом сете стало тяжело дышать, заблокировалась диафрагма. Вызвал врачей, чувствовал себя некомфортно. Во втором сете в какой-то момент просто потемнело в глазах, дышать было очень трудно. Пытался сгибаться, сесть, ничего не помогало. Перед последним сетом, когда было 10 минут, встал под холодный душ. Тут все или ничего уже. Либо не сможешь играть, либо станет легче. Мне повезло, стало легче. Буду знать на следующий раз, что можно так работать.

Россиянин выиграл за 2 часа 25 минут — 6:2, 3:6, 6:2. Следующий соперник Медведева — шестой номер «посева» Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста.