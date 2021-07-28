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Даниил Медведев: «Даже если матч будет завтра, буду готов»

08:12
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев оценил свое состояние после победы над итальянцем Фабио Фоньини в 1/8 финала теннисного олимпийского турнира.

— Перед следующим матчем понадобятся дополнительные обследования?
— Нет. Диафрагма проходит быстро. Завтра должно быть нормально. Тренера я вызвал, потому что у меня начало сводить ноги. Это не травмы. Даже если матч будет завтра, буду готов. Слышал, что в таком случае все равно играть буду вечером.

— Удается следить за выступлениями других россиян на Олимпиаде?
— Да, я подписан, на телеграм-канал ОКР. Там все сообщают. Даже перед соревнованиями предупреждают, я включаю трансляции на телефоне, потому что телевизора в номере нет. Я слежу, смотрю, болею. Вчера как раз попал на наш золотой заплыв на спине.

В четвертьфинале Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Матч состоится завтра, 29 июля, начало — в 05.00 (мск).

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Артем Калинин все материалы автора

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