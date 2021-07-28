Павлюченкова проиграла первый сет в четвертьфинале Олимпиады со счетом 0:6
08:26
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла первый сет в четвертьфинале Олимпиады в Токио против Белинды Бенчич из Швейцарии со счетом 0:6.
Первый сет продолжался 25 минут. Россиянка допустила три двойных ошибки и позволила сопернице реализовать три брейк-поинта из четырех.
Победитель матча Павлюченкова — Бенчич встретится в полуфинале Олимпиады с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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