Павлюченкова проиграла первый сет в четвертьфинале Олимпиады со счетом 0:6

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла первый сет в четвертьфинале Олимпиады в Токио против Белинды Бенчич из Швейцарии со счетом 0:6.

Первый сет продолжался 25 минут. Россиянка допустила три двойных ошибки и позволила сопернице реализовать три брейк-поинта из четырех.

Победитель матча Павлюченкова — Бенчич встретится в полуфинале Олимпиады с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания).