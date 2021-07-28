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Павлюченкова проиграла первый сет в четвертьфинале Олимпиады со счетом 0:6

08:26
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла первый сет в четвертьфинале Олимпиады в Токио против Белинды Бенчич из Швейцарии со счетом 0:6.

Первый сет продолжался 25 минут. Россиянка допустила три двойных ошибки и позволила сопернице реализовать три брейк-поинта из четырех.

Победитель матча Павлюченкова — Бенчич встретится в полуфинале Олимпиады с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

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Иван Торопцев все материалы автора

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