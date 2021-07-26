Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Тхэквондо
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Тхэквондо

Россиянин впервые в истории выиграл Олимпиаду в тхэквондо

16:36
Теги:

Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха Эль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.

Храмцов добыл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо.

Медаль стала для российских тхэквондистов третьей на текущей Олимпиаде, ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг, а серебряную — Татьяна Минина (до 57 кг).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
«Обосрались» — вот что сейчас нужно сказать тренерам». Губерниев — о провале российских пловцов в эстафете
Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Токио-2020
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события