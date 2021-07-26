Россиянин впервые в истории выиграл Олимпиаду в тхэквондо

Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха Эль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.

Храмцов добыл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо.

Медаль стала для российских тхэквондистов третьей на текущей Олимпиаде, ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг, а серебряную — Татьяна Минина (до 57 кг).