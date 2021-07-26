Россиянин впервые в истории выиграл Олимпиаду в тхэквондо
16:36
Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха Эль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.
Храмцов добыл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо.
Медаль стала для российских тхэквондистов третьей на текущей Олимпиаде, ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг, а серебряную — Татьяна Минина (до 57 кг).
Читайте также
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
«Обосрались» — вот что сейчас нужно сказать тренерам». Губерниев — о провале российских пловцов в эстафете
12
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю