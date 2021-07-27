Милонов предложил сняться в социальной рекламе против фаст-фуда российскому чемпиону по тхэквондо Ларину

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российского тхэквондиста Владислава Ларина в весовой категории свыше 80 кг на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Теперь надо всех наших чемпионов снимать в социальной рекламе, чтобы они стали амбассадорами своих дисциплин. Чтобы по телевизору вместо рекламы газировки и фаст-фуда показывали рекламу этих видов спорта. Чтобы все оставили в стороне свои бургеры и пошли заниматься в тхэквондо. Это будет крутая реклама!» — сказал Милонов «СЭ».

Сегодня, 27 июля, российский тхэквондист Владислав Ларин победил македонца Деяна Георгиевски в финале турнира в категории свыше 80 кг на Олимпиаде в Токио. 25-летний Ларин победил в финальной схватке со счетом 15:9.