Российский тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады
10:38
Российский тхэквондист Владислав Ларин в полуфинале олимпийского турнира свыше 80 кг одержал победу над китайцем Сун Хонги.
Поединок завершился победой 25-летнего россиянина со счетом 30:3.
В борьбе за золотую медаль Ларин встретится с победителем полуфинала Деян Георгиевски (Северная Македония) — Ин Ке Дон (Корея). Финал пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 15.45 мск.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 80 кг
1/2 финала
Сун Хонги (Китай) — Владислав Ларин (Россия) — 3:30
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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