Российский тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады

Российский тхэквондист Владислав Ларин в полуфинале олимпийского турнира свыше 80 кг одержал победу над китайцем Сун Хонги.

Поединок завершился победой 25-летнего россиянина со счетом 30:3.

В борьбе за золотую медаль Ларин встретится с победителем полуфинала Деян Георгиевски (Северная Македония) — Ин Ке Дон (Корея). Финал пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 15.45 мск.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 80 кг

1/2 финала

Сун Хонги (Китай) — Владислав Ларин (Россия) — 3:30