Храмцов посвятил золото Олимпиады маме, которая умерла полгода назад
17:34
Российский тхэквондист Максим Храмцов, выигравший Олимпийские игры в Токио в весовой категории до 80 кг, посвятил золото своей маме, которая умерла полгода назад.
В финале 26 июля он победил Салеха Эль-Шарабати из Иордании.
«Посвящаю победу своей маме. Она умерла полгода назад», — сказал Храмцов журналистам.
На вопрос, рассматривал ли он возможность отказа от участия в Олимпиаде в связи с трагедией, спортсмен на пресс-конференции ответил: «Нет, такого не было, поскольку моя мама очень хотела, чтобы я стал олимпийским чемпионом. Я хотел приехать сюда и победить».
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