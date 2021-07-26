Храмцов посвятил золото Олимпиады маме, которая умерла полгода назад

Российский тхэквондист Максим Храмцов, выигравший Олимпийские игры в Токио в весовой категории до 80 кг, посвятил золото своей маме, которая умерла полгода назад.

В финале 26 июля он победил Салеха Эль-Шарабати из Иордании.

«Посвящаю победу своей маме. Она умерла полгода назад», — сказал Храмцов журналистам.

На вопрос, рассматривал ли он возможность отказа от участия в Олимпиаде в связи с трагедией, спортсмен на пресс-конференции ответил: «Нет, такого не было, поскольку моя мама очень хотела, чтобы я стал олимпийским чемпионом. Я хотел приехать сюда и победить».