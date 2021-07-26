Максим Храмцов выиграл золото Олимпиады в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 80 кг

Россиянин Максим Храмцов стал Олимпийским чемпионом по тхэквондо. В финале в весовой категории до 80 кг он победил Салеха Эль-Шарабати из Иордании.

Финальный поединок закончился со счетом 20:9 в пользу россиянина.

Это историческая медаль для российского спорта. Ранее сборная России никогда не выигрывала олимпийское золото в тхэквондо.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 80 кг

Финал

Максим Храмцов (Россия) — Салех Эль-Шарабати (Иордания) — 20:9