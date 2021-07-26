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Матыцин поздравил тхэквондиста Храмцова с победой на Олимпиаде в Токио

17:45
Максим Храмцов. Фото AFP
Максим Храмцов. Фото AFP
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российского тхэквондиста Максима Храмцова с победой на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг.

«Победа Максима Храмцова — историческая. Ранее российские тхэквондисты никогда не побеждали на Олимпийских играх. Максим очень уверенно прошел олимпийский турнир, выиграл все поединки с большим преимуществом над соперниками. В финале он не оставил шансов иорданцу Салеху аль-Шарабати, победив его со счетом 20:9. Поздравляю Максима Храмцова с этой яркой победой. Нашему спортсмену всего 23 года, уверен, в будущем мы еще не раз увидим его на пьедестале почета на международных соревнованиях.

Хочу также поздравить с этим историческим успехом тренеров национальной команды и Союз тхэквондо России. Российские тхэквондисты в Токио завоевали уже три медали. Такая стабильность результатов достигнута благодаря слаженной работе федерации, тренеров и спортсменов», — цитирует Матыцина преслужба Минспорта РФ.

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