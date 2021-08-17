Секс перед стартом и дружба с украинскими синхронистками, которой не рады в Киеве. Смелое интервью Аллы Шишкиной

Трехкратная олимпийская чемпионка откровенно ответила на все вопросы «СЭ».

В гостях у «СЭ» побывала победительница трех Олимпиад, 14-кратная чемпионка мира и один из главных блогеров российского спорта — синхронистка Алла Шишкина. Вашему вниманию отрывок из яркого 40-минутного интервью.

Кому-то наши лица уже надоели

— Алла, в Токио вы писали, что вас называют пенсионным фондом, старухами и отработанным материалом. Кто это делал?

— В основном молодые синхронистки из других городов. Упрекали за «сторизы», в которых мы рассказывали, как много тренируемся, и говорили, что любая мечтает быть на нашем месте. Я отвечала, что не жалуюсь, а просто показываю жизнь спортсмена. И уставать после 10 часов тренировок в день — это нормально.

— Такой хейт — это от зависти или от недалекости?

— У каждого свои мотивы. Кто-то просто хочет на мое место. Поэтому и недоумевает: чего эта старуха там столько сидит, если я, молодая и красивая, сделаю все лучше. Кому-то просто уже надоели наши лица.

— Но при этом выдержать нагрузки в сборной дано далеко не всем.

— В сборной остаются только самые крепкие орешки. Очень много талантливых девочек отсеивается. Часто уходят из-за травм. Потому что, если у тебя операция и вылетаешь на полгода, вернуться безумно тяжело. Встанет другая — и она уже ни за что не отдаст свое это место. Скамейка запасных у нас о-го-го. Ломаются и психологически. Помню, одна талантливая девочка заплакала после замечаний тренера Татьяны Покровской. Больше мы ее просто не видели.

Синхронистки с детства окружены красивыми мужчинами

— Многомесячные сборы. Вы безвылазно сидите на базе. Не видите мужей. Насколько это тяжело?

— Ужасно тяжело. Мне даже пришлось заниматься с психологом. Был период, когда я плакала каждый день. Витя (муж Аллы. — Прим. «СЭ») приезжал ко мне, и мы держались за руки через решетки. Даже вспоминать больно. Это куда хуже любых физических нагрузок.

— Тяжело именно в эмоциональном плане?

— Конечно. Или вас интересует, встречаемся ли мы с кем-то втихую на базе? Я — нет (смеется).

— В игровых видах, когда идут длительные сборы, случается такое, что девочки начинают дружить с девочками. Волейболистка Татьяна Кошелева рассказывала, что, когда играла в Бразилии, в ее команде было сразу пять таких.

— В синхронном плавании ни разу этого не встречала. Возможно, потому, что синхронистки с детства окружены очень красивыми мужчинами. Постоянно по бортику ходят, например, ватерполисты. Мы всегда засматривались на эти фигуры аполлонов. Прыгуны в воду, опять же, красивые пацаны. Дружить с девочками даже мыслей не возникало.

Да и это же, наверное, не так все просто. Нужно родиться с другой ориентацией. В общем, отвечая на ваш вопрос: меня никто в команде не клеил (смеется). При этом я очень толерантный человек. У меня есть самые разные друзья, и ко всем я отношусь хорошо. Каждый волен делать в своей постели то, что хочет.

— Есть теория, что секс помогает девушкам перед стартом. Это на самом деле так?

— Я не проверяла. Потому что мы уезжаем на сбор задолго до соревнований. Например, перед Токио уехали за месяц. Но я писала у себя в Instagram пост на эту тему. Опиралась на исследования врачей, консультировалась с Денисом — нашим доктором. Так вот научное сообщество говорит, что если тебе нужна взрывная сила — сексом надо заниматься. А если впереди длительная циклическая работа, то скорее нет. Но есть еще нюансы каждого организма. И нужно прислушиваться в первую очередь к себе. Если чувствуешь, что секс помогает, то вперед.

Украина: любовь и политика

— Российские синхронистки очень тепло общаются с украинскими. В этой связи вы удивились скандалу вокруг истории с общим фото Марии Ласицкене и Ярославы Магучих?

— А у нас тоже такое было. Просто так не раскручивали.

— Так, расскажите.

— Одна из девочек, выступавших в дуэте, отвечая на вопрос на пресс-конференции по поводу отношений с россиянками, сказала, что мы дружим и все вообще хорошо. Так украинский дипломат потом заявил, что она подрывает дипломатические и даже военные отношения!

— Ужас!

— На днях выложила с концерта девушку, которая пела на украинском языке. Отметила в «сториз» всю украинскую сборную и написала, что никакие политические распри нас не разведут. Репостнули только две девочки. Остальные написали: «Алла, мы тебя тоже очень любим, но выкладывать такое не можем — будет выговор».

— Как вы это объясняете? Политика политикой, но спорт — это же другое.

— Да ладно вам, не прикидывайтесь дурачком. Спорт и политика идут рядом. Спорт — это так называемая мягкая сила. И я с пониманием отношусь к позиции украинских девочек. Всем прислала сердечки и сказала, что жду их в гости. А они: «Это сейчас тоже проблема»...

Мы доделаем программу, даже если у бассейна рухнет крыша

— Поражение в художественной гимнастике в Токио в России связывают с особым отношением к нашей стране. Вы много ездили по миру. Замечали такое?

— В синхронном плавании ничего такого нет. У нас реально большая и дружная семья. Я вот очень переживала перед Рио, куда нас допустили в последний момент. А потом еще Юлю Ефимову освистали. Мы с девчонками даже обсуждали, что, если будут какие-то подобные провокации, нужно просто не обращать на это внимания и быть готовыми ко всему. Но когда мы приехали, нас очень тепло встретили. Вот разминка. На бортике и Украина, и Италия, и Испания. Все хлопали, улыбались, поддерживали.

— При этом именно на российских выступлениях косячат с музыкой: Афины-2004, Универсиада в Казани, дуэты в Токио...

— Это злое стечение обстоятельств. Тренеры даже начали шутить, что это традиция. Если косяк с музыкой — точно все будет хорошо. Хотя мы каждый раз проговариваем, что если что-то случится — продолжаем считать вслух и делать программу, как будто ничего не происходит. Даже если крыша у бассейна упадет — все равно все доделаем. Начнет вода утекать — будем бегать по дну и даже так закончим программу.

— Когда-нибудь настанет день, когда Россия не выиграет в синхронном плавании. Это будет национальной трагедией?

— Именно так и будет. Мы можем видеть это на примере художественной гимнастики. И мне очень хочется, чтобы это никогда не произошло.

Дзюба — средненький в мировом масштабе футболист

— Светлана Ромашина или Артем Дзюба?

— Что тут вообще выбирать? Ну, в смысле? Конечно, Ромашина!

— Дзюба более популярный.

— Да это фу, даже сравнивать нельзя, ну вы чего? Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины.

— Вы не стесняетесь хейтить футболистов. Но при этом ведь прекрасно понимаете, что будут писать в комментариях: «Да кто она такая? Где синхронное плавание, а где футбол».

— Я это уже столько раз слышала, что мне все равно. Мои болельщики всегда меня поддержат. Под моим последним постом про футбол 90 процентов подписчиков написали, что они полностью солидарны.

— Футбол — еще ладно. Самые жесткие войска — в фигурном катании.

— И вот туда я не лезу (смеется).

Из полного интервью с Аллой Шишкиной на Youtube-канале «СЭ» вы узнаете:

— сколько нужно вложить денег, чтобы набрать больше 100 тысяч подписчиков в Instagram;

— почему она завершила карьеру?

— когда Алла последний раз проигрывала?

— какой получился бы синхронист из Криштиану Роналду?

— стоят ли годы ужасно тяжелых тренировок олимпийского золота?

— нужен ли хейт синхронному плаванию;

— почему Покровская — величайший тренер;

— видит ли Шишкина себя в политике.