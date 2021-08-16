Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о составе сборной России на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Дзюбе будет очень сложно в этом сезоне...

— Главная новость дня — Артем Дзюба вне состава сборной России.

— Ну он же не в форме. Зачем его звать? Сейчас Дзюба никакой. Думаю, Карпин еще предоставит ему шанс, но для этого Артему надо пробиться в состав «Зенита». Все очевидно. Раз он в таком состоянии, как он будет выступать за национальную команду?

— Но первый матч у нас с хорватами. Может быть, стоило все-таки включить опытного Дзюбу?

— Повторяю: он не в форме. Какой смысл его брать? Да ему самому будет стыдно... Правильная пауза. Начнет играть в основе «Зенита», забивать — получит вызов. Но мне кажется, ему будет очень сложно в этом сезоне.

— Почему?

— Все это напоминает многие истории советских спортсменов. Сумасшедший взлет, а потом болезненное падение... Ну вы же видите, что сейчас пишут про Дзюбу болельщики. Я, правда, за него заступился.

— Каким образом?

— Привел в пример Джеко, которого в 35 лет позвали в «Интер». Значит, все зависит от характера Дзюбы. Найдет ли он в себе мотивацию? Вопрос. Сейчас ведь еще и бразилец добавится — Клаудиньо. Мне, кстати, говорили, что его предлагали «Динамо», но москвичам он не подошел. А против «Локомотива» «Зенит» хорошо играл и без Дзюбы. Азмун прекрасно выглядел!

— Что происходит с Соболевым?

— Он деградирует, остановился в росте. Тут тоже все логично, если говорить о составе сборной. Сейчас он совсем другой! Соболев и сам это понимает. То же самое могу сказать и про Шапи из «Краснодара». Куда все пропало? Не развиваются эти ребята, не прибавляют что-то.

Макаров может стать одной из ключевых фигур этой сборной

— Значит, ставку в атаке Карпин будет делать на Смолова?

— Возможно. Но Федор мало работает на поле без мяча. Здесь и к нему есть вопросы. Где движение? В принципе он опытный, способен выдавать неплохие отрезки. Однако на длинной дистанции он уже несколько лет высокий уровень не держит. Когда Дзюба находился в форме, он был, конечно, полезнее. Но сейчас имеем то, что имеем.

— Тюкавин нравится?

— Знаете, в нем что-то есть! Он способный, настырный, смелый. Хорошо видит поле. Но ему надо больше работать с мячом, возиться с ним, укрощать его! У молодого игрока обязательно должно быть чувство мяча! Полтора часа в день — это очень мало. Нашим футболистам надо расширять свой арсенал действий. Возьмите Мостового из «Зенита».

— Чем он вам не угодил?

— Прямолинейный! Бегает по одному и тому же маршруту. А вот Макаров другой, непредсказуемый! Не удивлюсь, если он будет выходить в основе сборной. Почему? Здорово работает с мячом, убирает защитников на замахе. У него действительно сильный удар. Он может стать одной из ключевых фигур.

— А Захарян?

— Пока еще молод. Нужно набраться опыта. Зрелости не хватает. Поэтому все 90 минут он не может еще проводить на высоком уровне. Но в этом и состоит искусство тренера: когда выпустить, когда придержать и так далее.

Пока не видно лидера. Головин еще не готов

— Карпин вызвал Бакаева.

— Я этому очень рад. Бакаев же взрывной игрок, скоростной. Он мне напоминает молодого Ионова. Тот тоже был резкий, а сейчас играет в какой-то старомодный футбол. Футболист эпизода. Но тут Карпину виднее: он с ним в «Ростове» работал. Однако в современном футболе ты должен все 90 минут быть в игре. Бороться за каждый мяч. Вы же видите, как изменился Ловрен.

— Не в лучшую сторону?

— Когда он только пришел в «Зенит», то хотел участвовать в каждом эпизоде. Бил штрафные, приходил на угловые. А сейчас он от этого отказался. Мол, пусть другие делают. Так это же неправильно! Ты должен оставаться лидером — тебе же капитанскую повязку дали. А он что делает при угловых у своих ворот?

— Что?

— Ленится выпрыгивать... Наступил зачем-то на ногу сопернику — ВАР все увидел: пенальти!

— А кто лидер в этой сборной? Раньше таковым считался Дзюба.

— Пока лидера нет, не видно. Дзюба выполнял эти функции на домашнем чемпионате мира.

— Головин не подходит на роль лидера?

— Подумал о нем. Но пока еще не готов. Со временем может стать, да. Помню, во время чемпионата Европы Игорь Корнеев задался вопросом: почему Головин не берет инициативу на себя? Футбол ведь в какой-то степени игра эгоистов. Спортсмен должен быть по-хорошему честолюбивым. Помню, как Аршавин и Кержаков орали во время матчей «Зенита»: «Дай мне мяч, дай мне!» Все это слышали на стадионе. Они были уверены в себе, хотели себя проявить, доказать. А сейчас кто-нибудь так просит мяч? В том-то и дело...

Надо делать ставку на Дюпина

— Хоть что-то удивило в выборе Валерия Карпина?

— Да я бы не сказал. По идее Карпин вызвал сильнейших. Не знаю... Может быть, стоило еще пригласить Скопинцева из «Динамо».

— Кто будет основным вратарем? Вновь Гильерме?

— Посмотрим. Шунина не вызвали: с «Ахматом» он сыграл неудачно, пропустил со штрафного. Мне кажется, надо сделать ставку на Дюпина. Сейчас он самый яркий и надежный, я бы ему отдал предпочтение.