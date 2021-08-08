Донецкая синхронистка сбежала с Украины в Россию из-за войны. А теперь стала олимпийской чемпионкой

Интервью Марины Голядкиной — одной из синхронисток, завоевавших для нашей страны золото Токио в группе.

Вчера сборная России по синхронному плаванию завоевала золото Олимпиады в группе. Наша команда — самая опытная и стабильная в мире. Но в золотом составе была девушка, для которой этот успех стал дебютным в карьере. Марина Голядкина единственная, кто в команде Татьяны Покровской знает, что такое поражение. До 2015 года она выступала в сборной Украины. В беседе с «СЭ» Голядкина рассказала о причинах переезда в Россию.

В сборной России Голядкину «приютила» Давыдова

Марина — одна из немногих «легионеров» в синхронном плавании России. Родилась и выросла Голядкина на Украине, на Донбассе, выступала за сборную Украины в том числе на чемпионате мира. Перешла в сборную России Марина в конце 2014 года, когда на юго-востоке Украины полыхнула война. «Во-первых, ситуация сложилась таким образом на Украине на тот момент времени. И мне хочется выйти на новый уровень, в российском синхронном плавании, хочется быть лучше, хочется прогрессировать, учиться новому, а российское синхронное плавание на ведущей позиции в мире», - объясняет Голядкина причину своего перехода.

Вообще, тот факт, что Голядкина в сборной России — цепь совпадений и случайностей. Имея большое количество своих, доморощенных кадров в синхронном плавании, никто не стремился возиться с документами украинской спортсменки. Спортивная карьера для нее могла быть и закончена, если бы не тренер и пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова. «В России я тренировалась с юниорками, и потом уже тренер познакомила меня с Анастасией Семеновной, которая мне теперь как вторая мама», - вспоминает Голядкина. Она поселилась рядом с ней и с бассейном, в первое время тренировалась только с Давыдовой лично, и только через четыре месяца ее пригласили в общую группу к Татьяне Покровской и начали оформлять документы.

Для сборной Украины переход Голядкиной — большая потеря. «Марина Голядкина - целеустремленная. Она математик, техник. Хорошо знает компьютеры. Вся команда бегает к ней за помощью. По шесть-восемь часов тренируется, при этом успевает уделять время и другим сферам. Творческая натура», - рассказывала три года назад бывший тренер Голядкиной Светлана Саидова. Переход спортсменки она восприняла с пониманием, но тяжело. Все-таки непросто терять перед Олимпиадой сразу двух девушек из основы. Помимо Голядкиной в 2015 году гражданство поменяла еще одна украинская синхронистка — Александра Сабада переехала в США.

«Тут как получается, вы родили дочь, ее растили-растили, учили разуму, болели, переживали. Потом в один прекрасный день она приходит и говорит: «Мама, я уезжаю за границу!». Она не спрашивает разрешения! Она ставит перед фактом. И уезжает. А другая приходит и говорит: «Мам, я выросла — и выхожу замуж». На этом все заканчивается. Я не говорю, что это только моя участь. Это касается всех тренеров. Самые тяжелые моменты, когда твои воспитанницы уходит. Ты отдаешь всю душу, а они уходят», - жаловалась Саидова.

Делится стихами через блог в инстаграме

Душевные переживания после переезда, неудач в спорте и других жизненных ситуаций Голядкина разрешает через стихи, которые она публикует в соцсетях. Блог в Instagram для нее — основная площадка, где девушка делится своим творчеством. По жанрам, стилю, тематике — полное разнообразие. «Основных тем нет. Пишу про все, что придёт в голову и да, конечно, сама жизнь даёт вдохновение», - рассказывает Голядкина. «А вдохновение в основном черпаю из историй собственной жизни, но также это и истории разных людей, моих знакомых. Что зацепило», - объясняет она. Выкладывать стихи на всеобщее обозрение в инстаграме спортсменка не боится. Помимо записей на стене блога, Голядкина проводит также прямые эфиры, где читает стихи, записывает видео в сториз, выходит на публичные чтения поэтов-любителей.

«Публики ничуть не стесняюсь. Хотя иногда все-таки бывают мысли, думаю, зайдёт ли людям, поймут ли то, что я хотела донести до них в стихах», - говорит Марина. Кроме стихов, в инстаграме Голядкиной много другого контента — интерактивы с аудиторией, заметки о путешествиях, опросы, голосования. Все это дает свой результат — у Марины больше 33 тысяч подписчиков в соцсети, а ее инстаграм несколько раз включали в ТОП самых интересных личных страниц российских спортсменов. Одна из фишек Марины помимо стихов — это викторины. Так как спортивная карьера подразумевает много путешествий, в новой стране Марина бывает чуть ли не раз в неделю. По прибытию она делает фотографию в новой локации и пишет «Где я?». Первый, кто угадает — получает подарок.

Сочинила поэму на день рождения Покровской

В поэзии Голядкина старается быть самой собой, ни на кого не равняться и не вгонять себя в литературные рамки и нормы. Поэтому встречается как ямб, так и хорей, и амфибрахий. А чаще всего — всего понемножку и вперемешку. «Стандартов для меня нет! Чаще всего я пишу то, что лезет в голову, а уже затем стараюсь все оформить красиво, с рифмой, ищу нужные слова и словосочетания. Бывает сутками не могу найти слово, но все это для меня как игра, в которую мне в свободное время нравится играть», - говорит Марина. «Я не считаю себя профессиональным поэтом. Для меня это только удовольствие, и, конечно, я даю волю рифме, не ставлю себя в какие-то профессиональные рамки», - добавила она. Но все-таки других поэтов Голядкина читает и есть у нее не то, что кумиры, но любимые поэты: «Из поэтов-классиков равняюсь на Рождественского. Считаю его многие стихотворения понятными каждому и в то же время очень сильными. «Если говорить о современниках, то в России, то отмечу, что у нас потихоньку возрождается поэзия. Есть талантливые ребята, например, Дмитрий Кравченко», - считает спортсменка.

По словам спортсменки, сочетать спорт и поэзию ей совсем не трудно, одно другому не мешает. «Стихи для меня отдых и отдушина! Поэтому после тренировок для меня, это отдых и моральная разгрузка», - говорит Марина. Тренеры и подруги по команде относятся к поэзии по-разному, но в основном позитивно. Главное в российской команде результат, а если он есть — все остальное второстепенно. «Тренеры, как и спортсменки относятся нейтрально, это досуг, он же может быть разным. У меня такой. Но бывает им действительно приятно меня слушать. Я на день рождение ТН Покровской сочинила стихотворение, прочитав для неё она была тронута. Ее эмоции для меня были самой большой наградой», - вспоминает спортсменка.

По словам Голядкиной, стихи порой даже помогают в спорте. Все-таки синхронное плавание не зря переименовывают в артистическое, доля художественности, творчества в этом виде спорта велика. «Я выступаю с разными программами по темпераменту, думаю, я довольно разноплановая спортсменка, и нет у меня здесь никаких предпочтений. Могу проявить себя в любой композиции — в длинном лирическом соло или в довольно резком, ритмичном, техническом», — говорит она. А кумиры Голядкиной — Наталья Ищенко, Светлана Ромашина и, конечно же, тренер — Анастасия Давыдова. Давыдова — пятикратная олимпийская чемпионка. Счет олимпийских медалей Голядкиной тоже уже начался.