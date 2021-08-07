Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о перспективах выступить на следующих Играх.

— Арине тоже, получается, придержали, потому что все-таки шла борьба за бронзу?

— Ей придерживали, придерживали, но, к сожалению, в лете она допустила ошибку. Даже сравнивания ошибки, мне кажется, она могла быть на третьем месте 100%, это даже не обсуждается.

— Как пытались друг друга поддержать после объявления оценок? Видели, что не было объятий. Социальная дистанция?

— Нет, не дистанция. Она была расстроена, что проиграла, я была расстроена, что проиграю, поэтому так с ней общались на расстоянии. Если бы мы подошли к друг другу и начали обниматься, то плакали бы очень долго.

— Девочки из других стран стояли какой-то отдельной группой. Они против вас?

— Да все не против нас. На самом деле мы хорошо с ними общаемся, поддерживаем друг друга, но сегодня я заметила, что мы всем надоели, поэтому они очень радовались, что я проиграла.

— Вы сказали, что Олимпиада в Париже, скорее всего, нет. Это окончательное решение? Что по поводу Арины?

— Я ее сразу спросила, будет ли она оставаться, потому что до Олимпиады три года, а не четыре и не пять, как мы сейчас ждали. Она мне сразу сказал: «Нет», но я ее понимаю, это она сейчас так сказала. Буду с ней разговаривать о том, что будет дальше. Сразу ей сказала: «Ариша, если ты останешься, я, может быть, тебя поддержу, но у меня большие проблемы со спиной, и ты это знаешь. Если вдруг я не останусь, пожалуйста, иди к своей цели, мечте. Борись до конца. Я буду тебя просто со стороны поддерживать.

— Девочек, которые поедут в Париж, будете как-то настраивать, чтобы они взяли за вас реванш?

— Надо еще дожить до того момента, потому что еще неизвестно, кто туда полетит. Если сейчас было все известно, в последний момент мы прилетели и знали, что мы точно с Аришей выступаем, поэтому я даже не знаю, кого поддерживать. Может, вообще там Ариша будет выступать, ее буду поддерживать.

— Можно сказать, что если бы сегодня все пошло по плану, то вы ушли бы с гордо поднятой головой из гимнастики?

— Если бы все по плану произошло, то 100% ушли бы. Может быть, остались бы на чемпионат мира, который будет в конце октября, но не поехали бы на другую Олимпиаду.

Дина Аверина заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла по итогам четырех видов. Ее сестра Арина стала четвертой.