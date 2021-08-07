«Мы не железные люди, мы девушки, и очень ранимые». Золотое общение синхронисток

Завершение карьеры, поиски мужа, разочарование от судей в художественной гимнастике — о чем говорили после победы на ОИ российские синхронистки.

Российские синхронистки Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева в Токио завоевали золотые олимпийские награды в групповых упражнениях. После выступления и церемонии награждения спортсменки пообщались с журналистами, рассказав о своих эмоциях от победы, и поделились планами на будущее.

Пока еще не осознали, что произошло

Первыми в смешанную зону пришли Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич и Алла Шишкина.

— Почти все из вас плакали на пьедестале. Какие эмоции испытываете сейчас?

Александра Пацкевич: — Я очень рада, что так сложилось. Нас выстраивают на награждение по алфавиту. Я стояла рядом со Светой и была тем человеком, который надел на нее седьмую олимпийскую медаль. Для меня это был двойной восторг, гордость и радость. Он моя лучшая подруга, коллега и крестная моего ребенка. Нас захватили эмоции. Когда ты стоишь, несмотря на то что не было гимна, звучала классика. Это пробирает до мурашек всех. Чувства были и усталости, и радости... Это надо просто прожить. Я в моменте!

— Полина, у вас дебют на Олимпиаде, как он вам?

Полина Комар: — Если честно, очень рада, что Татьяна Николаевна (Покровская, главный тренер сборной. — Прим. «СЭ») похвалила нас за выступление. Пока я не ничего не поняла, честно. Вот я не в моменте. (Смеется.) Надо немного переварить, отдохнуть и осознать. Но это безумные эмоции, которые я испытала впервые. Это было круто!

— Марина, у вас же тоже дебют.

Марина Голядкина: — Да, я буду солидарна с Полиной. Пока еще не осознала, что произошло. Это долгий путь, к которому мы шли. Результат оправдан, и это не может не радовать. Я счастлива.

— Когда свадьба — вы же ее переносили?

Полина Комар: — Опустим этот вопрос. (Смеется.)

Покровская отказалась от полета в бассейн

На сей раз девушки отступили от традиции купать своего тренера Татьяну Покровскую в ставшем золотым олимпийском бассейне. Они лишь обрызгали водой тренерский штаб команды, а после объяснили, почему поступили именно так.

— Света, почему вы не искупали Покровскую в бассейне?

Светлана Колесниченко: — Очень хотели, мечтали об этом. Мы готовились. Но попросила нас Татьяна Николаевна, чтобы мы ее только побрызгали. Мы очень не хотели, но она очень просила просто побрызгать, но не купать. Может, мы еще исправим это все.

— Алла, какие ощущения были?

Полина Комар: — Да она рыдает все время. Не может остановиться.

Алла Шишкина: — Зачем ты это сказала... (Плачет.) Прямо сейчас никаких эмоций, наверное, уже не осталось. Плачу, потому что это у меня последние Олимпийские игры. Потому что удалось завоевать третью золотую олимпийскую медаль. Потому что мне грустно оттого, что нет нашего флага и гимна, — от этого я тоже разрыдалась. И еще потому, что мне очень обидно за нашего девятого — Веронику Калинину. Она тоже должна быть на пьедестале с медалью. Вот три причины... Первая причина — это ты...

— Смотрели художественную гимнастику?

Алла Шишкина: — Смотрели пару упражнений, но когда увидели итоги в соцсетях ОКР, были просто в шоке.

Александра Пацкевич: — Когда мы выходили, было очень волнительно. Вообще, Олимпийские игры — такой старт непредсказуемый. Здесь выигрывают те, от кого не ждали. Конечно, когда видишь новости о том, что впервые за 25 лет выиграли эти, впервые за 25 лет те, а потом впервые за 150 тысяч лет проиграли эти, думаешь: «А мы-то в какой категории сейчас будем?!» Поэтому это добавляет мандража перед стартом. Честно говоря, я бы, наверное, не хотела знать ничьих результатов перед выступлением. Потому что я еще сильнее начинаю волноваться.

— Как успокоились?

Александра Пацкевич: — Да никак! Пошла и успокоилась в воде. На самом деле, когда прыгаешь в воду, все успокаивается, начинаешь работать. Главное — начать.

— Саша, вы собираетесь выступать в Париже?

Александра Пацкевич: — Где?! Я думаю, это мои заключительные Олимпийские игры. Даже не хочу ничего думать, говорить. Точно буду отдыхать... Не знаю, сколько лет. Вообще, я возвращалась на год, но в мире решили, что мне нужно еще два поплавать.

Подержали медаль Жени Рылова

Следующими до смешанной зоны добрались проведшие более получаса у телекамер Светлана Ромашина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева.

— Вы видели результаты по гимнастике?

Светлана Ромашина: — Старались не смотреть, но мы смотрели. Нам очень понравились выступления наших девчонок. Мы хотим их очень поддержать, они большие молодцы.

Влада Чигирева: — Грустно, что так вышло, но это жизнь, и мы желаем нашим девчонкам в группе успехов. Судя по оценкам судей... Удачи им. Будем за них болеть. Очень хотели приехать поболеть в их центр, но, к сожалению, правила гласят о другом. Будем смотреть эфир и поддерживать уже. Возможно, дадим подержать им нашу медаль, потому что она действительно приносит удачу. Когда девчонки выиграли дуэт (Ромашина и Колесниченко. — Прим. «СЭ»), мы все подержали их медаль.

Светлана Ромашина: — Мы еще до того подержали медаль Жени Рылова. Это обязательное условие, действительно работает.

— Какие эмоции после седьмого золота? Такие же, как после дуэта?

Светлана Ромашина: — Эмоций внутри гораздо больше. Их наконец-то можно выплеснуть, показать. Можно выдохнуть и расслабиться. Мы очень сильно все устали. Скажу за себя — я выжата как лимон и физически, и эмоционально. К тому же эта Олимпиада гласит, что психологическое здоровье очень важно. Будем его восстанавливать, когда вернемся домой. Я очень рада, что эта моя финальная олимпийская медаль стала золотой. И я могу поехать домой к семье.

— А Олимпиада уже точно финальная?

Светлана Ромашина: — Именно олимпийский старт — да. Что будет дальше, не хочу говорить. Мы сейчас все уходим отдыхать, что-что, но Олимпиада — да... Мы не железные, мы люди, мы девушки, на самом деле, очень ранимые. Очень хочется отдохнуть.

Мы не видели Японию

— Понравилась ли вам Япония?

Влада Чигирева: — Через окно автобуса? Мы не видели Японию, но ощутили все эмоции от этой страны благодаря волонтерам, благодаря людям, которые здесь работают. Каждое утро, день, вечер мы видим их улыбки. Видим до сих пор. Они всегда нас поддерживают, всегда кланяются. Это невероятное чувство, когда к тебе так относятся. Хочется вдвойне теплее относиться к ним. Огромное спасибо Японии за то, что нас тут так принимают. Видя это, становится грустно оттого, что нет зрителей, но это уникальные Олимпийские игры. Надеюсь, что больше таких не повторится. А мы все равно рады быть здесь и писать эту историю.

— Маша, вы крикнули «все». Что это значило?

Мария Шурочкина: — Все — это значит, что «все». Я просто тоже хотела бы попробовать в этой жизни очень много разного помимо спорта. В этом мире есть множество разных интересных вещей. На спорте жизнь не заканчивается. Вообще не понимаю, как вот эта дамочка (Ромашина. — Прим. «СЭ») так много лет тут находится. Она посвятила полностью всю себя спорту. А я хочу и другие сферы...

Светлана Ромашина: — Мы ищем ей мужа.

Мария Шурочкина: — Да, кстати, мне надо найти мужа. Хотя он сам меня найдет. (Смеется.)

Влада Чигирева: — Маша, на самом деле, актриса нашей команды. Она очень юморная, очень артистичная. Это человек, который может всю команду как вогнать в грусть, так и вытащить из нее в позитив. Уникальный человек, творческая личность. Вы это видите по ее инстаграму. Надеемся увидеть ее на больших экранах кинотеатров!

Мария Шурочкина: — Вообще, я хочу сказать, что надо жить настоящим, не надо загадывать. Все спрашивают у Светы, поедет ли она на следующую Олимпиаду, но я думаю, что лучший ответ: «Я в моменте. И пролетел который день, я не заметил...» Надо жить здесь и сейчас, а там — как пойдет... Кто знает, может, я ее переплюну и у меня будет 33 медали!

Светлана Ромашина: — Попробуй! (Смеется.)

— На закрытие пойдете или вы уже как на автопилоте?

Влада Чигирева: — На закрытие пойдем, да. И мы будем жить в моменте! Это будет точно не автопилот. Девиз этих Олимпийских игр у меня — жить каждым моментом, не думать ни о прошлом, ни о будущем. На закрытии я буду запоминать каждый момент, каждое движение, каждую улыбку, каждое слово.

— Сколько вам не захочется видеть базу на озере Круглое?

Влада Чигирева: — Мы благодарны этой базе, правда. Для нас каждый день там сложный, но мы хотим поблагодарить каждого работника, кто касался нашей подготовки. Не только на этой базе, мы тренировались и в Улан-Удэ, в своих городах. Каждый человек, который был хоть как-то причастен к нашей подготовке с самого детства, мы ему благодарны. И эта медаль — она не только моя, это медаль наших тренеров, запасных девчонок, которые остались в Москве или были с нами. Каждого нашего родственника, наших личных тренеров. Знаете, это и ваша — журналистов — медаль. Может быть, даже в первую очередь.