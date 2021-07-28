Одни считают Дина Боксолла сумасшедшим, другие восхищаются его искренностью и непосредственностью.

Олимпиада-2020 порождает все новые необычные истории. Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла свое первое олимпийское золото в невероятной борьбе с пятикратной чемпионкой Игр американкой Кэти Ледеки. Титмус установила новый олимпийский рекорд и взяла титул на дистанции 400 метров вольным стилем. Но поразило болельщиков и журналистов даже не это. Тренер Ариарне Дин Боксолл отвлек внимание от победы пловчихи — так эмоционально он радовался успеху подопечной на Олимпийских играх. Мужчина забыл про весь антиковидный протокол в Токио, исполнив зажигательный полутанец и сбросив по пути маску. Теперь Боксолл — главный герой мемов на Олимпиаде.

Настоящая дикость

Во время празднования Дин Боксолл начинает быстро и широко шагать в зоне для зрителей, потом срывает с себя маску и чуть не сбивает с ног стоявшую рядом девушку-волонтера. А в конце наставник Титмус подходит к стеклянному ограждению, хватается за него и начинает исполнять движения тазом. Многие читатели в интернете назвали это празднование победы лучшим на Олимпиаде и даже лучшим в истории спорта. Вот некоторые цитаты из соцсетей.

Dan Johnson: «Когда в понедельник утром кофе хорошо «вставило».

Glaiza Ramirez: «Кому нужна арена, полная зрителей, если есть такой тренер».

adan liao: «Он что, собирается превратиться в Халка?»

leob231: «Он должен нести флаг на церемонии закрытия Олимпиады».

Brian Taylor: «Настоящая дикость... В хорошем смысле этого слова. Все должны праздновать так же».

Спортивный обозреватель из Нью-Йорка Бен Стивен написал в Twitter фразу, которая стала одним из самых популярных мемов:

— Я буду то же, что принял Дин Боксолл.

I'll have what Dean Boxall is having. pic.twitter.com/LlQoQ0cwWv — Ben Stevens (@BenScottStevens) July 26, 2021

Nozzicus: «Дин Боксолл — мое тотемное животное».

Carp: «Тренер, кажется, вот-вот установит олимпийский рекорд по мемам».

Боксолла призвали выражать радость поскромнее

Сама Ариарне тоже высказалась о своем наставнике, сказав, что он значит для нее все:

— Мы не обсуждали, что я хочу показать в бассейне. Это было просто больше ради получения удовольствия. Мы тренировали это долго. Я просто знала, что нужно сделать, когда попала на плавательную дорожку.

При этом некоторые фанаты обвинили Боксолла в «токсичной маскулинности» и пожелали спортсменке не иметь с ним дел — слишком уж необузданно он выражал свою радость. А еще заметили, что мужчина не соблюдал антикоронавирусные правила:

Etozheleha: «Каждый день с утра, когда вижу себя в зеркале, становится стыдно, что я мужчина».

5igorsk: «Ведь, в конце концов, радость можно было выражать тихо и скромно. Кто тогда будет тренировать золотых медалистов, уже не важно. Главное, что не мужлан».

L p: «То есть он решил, что может нарушить правила только потому, что он тренирует выигравшего спортсмена? Странная реакция».

На пресс-конференции после победы Титмус сказала, что не удивлена такой реакцией своего тренера:

— Просто это Дин такой, какой он есть. Он очень любит то, что делает, — и действительно становится довольно оживленным.

Необычный способ поднятия духа из Германии

Празднование победы своей подопечной Дином Боксоллом — еще не самое удивительное на этой Олимпиаде. Фанаты были шокированы тем, что тренер дзюдоистки Мартины Трайдос ударил ее по левой и правой щекам перед тем, как та отправилась на татами. Таким методом Клаудия Пуса попытался взбодрить подопечную, вызвав у нее приток адреналина.

Многие подумали, что это ненормально, и начали высказывать свои претензии в социальных сетях. Болельщики пытались найти в этом смысл и какой-то контекст, а не просто свидетельства насилия со стороны наставника.

A czo tu si? odpoliczkowa? o w og? le?! pic.twitter.com/mX2r9rMMTA — Mischa Von Jadczak (@michaljadczak) July 27, 2021

Трайдос решила поддержать тренера постом в Instagram, где уверила всех, что это их обычная практика перед соревнованиями, и даже пошутила, что Пуса недостаточно сильно ударил ее:

— Кажется, удар мог бы быть и посильнее. Я бы хотела, чтобы заголовки статей с моим именем сегодня были другими. Как я уже сказала, это просто ритуал, который я выбрала для подготовки к соревнованиям. Мой тренер делает то, что я хочу, чтобы меня взбодрить.

Об отношениях персонала (в том числе тренеров) и спортсменов в последнее время говорят много — и не всегда истории имеют положительную оценку. Самое главное, чтобы все это шло на пользу атлетам и не мешало им показывать результат.