«Я сконфужен». Колесников без вариантов проиграл королевские 100 м американской суперзвезде

Первые слова Климента после обидного третьего места

Олимпиада-2020. Плавание. Мужчины. 100 м в/с. Финал

1. Кэлеб Дрессел (США) — 47,02 ОР

2. Кайл Чалмерс (Австралия) — 47,08

3. Климент Колесников (Россия) — 47,44

Мужские 100 м кролем — королевская дистанция. Одна из ключевых в программе плавательного олимпийского турнира. По итогам полуфиналов ожидалось сражение за золото между американцем Дресселом и россиянином Колесниковым. Но, после блестящих 47,11 в финале, Климент показал в главном заплыве только 47,44. А вот Калеб наоборот добавил — 47,02. Между ними вклинился еще и Кайл Чалмерс — у австралийца 47,08.

Уверен, что еще проплыву куда быстрее

— После серебра на 100 м на спине вы были довольны. Сегодня все по-другому? — вопрос Колесникову.

— Если бы я занял то же третье место, но проплыл хотя бы с тем же временем (47,11), что в полуфинале, то не был бы так сконфужен. Сама по себе бронза — это хорошо. Но вот когда так... Я был готов плыть быстрее, чем вчера. Но что-то пошло не так. Где-то допустил ошибку. Будем пересматривать, вспоминать ощущения, которые были в тот момент на дистанции.

Единственное, что сейчас успокаивает — это был моя не последняя Олимпиада. Я уверен, что еще проплыву куда быстрее.

— Есть все предпосылки, что следующий олимпийский цикл станет вашим.

— Очень надеюсь на это. Буду готовиться. Но что случится за три года — никто не знает.

— Чалмерс проплыл тут быстрее вашего личного рекорда. Достать его было реально?

— Да там 0,04! Вы знаете, что такое 0,04? Ну, попробуйте нажать на секундомере. Не уверен, что получится.

— Все говорят, что утренние финалы — это очень жестко.

— Да мы вчера же тоже плыли утром. И ничего. Это не причина моего сегодняшнего результата.

Цель не обыграть кого-то конкретного, а просто победить

— Тут вовсю раскручивалась ваша дуэль с Дресселом, противостояние России и Америки. Наверняка мимо вас не прошло.

— Само собой. Еще и все эти «королевская дистанция». Но, если честно, я спокойно отношусь к таким вещам. Мне поддаваться ажиотажу нельзя. Зачем забивать голову противостоянием с американцами, если мне нужно соревноваться с собой? Есть вчерашний результат — сегодня нужно плыть быстрее. Все просто.

— В чем секрет Дрессела на старте? За счет чего он так уходит с него?

— Физиология. Ничего необычного. Ни у кого больше нет такой мощности.

— Раньше все мечтали обыгрывать Александра Попова. Сейчас — Дрессела?

— Лично у меня такого нет. Моя цель не обыграть кого-то конкретного, а просто победить. Хочу вписать свое в историю так же, как тот же Попов.