Восемь лет эта специалистка жестко высказывалась о регламентах проведения чемпионата мира-2013, после чего ее обвинили в мошенничестве.

Сборная России по художественной гимнастике впервые за двадцать с лишним лет осталась без единого золота на Олимпийских играх. Неделю назад предположить такое не могло присниться в страшном сне. Но предпоследний день токийской Олимпиады показал обратное. И только подтвердил опасения в заключительный. Сначала Дина и Арина Аверины, лидеры мировой художественной гимнастики, остались в личном многоборье без золота Игр, а Арина — и вовсе без наград. Теперь настала очередь наших спортсменок в групповых упражнениях.

Многое в гимнастике зависит от судей — им нужно заметить и разглядеть все, иначе оценка может не совсем соответствовать действительности. Или еще прозаичнее — можно захотеть не увидеть какой-то элемент, как будто его и не было. На трудность упражнений часто подаются протесты, но они не гарантируют, что-то изменится.

Громкий скандал с судьями восемь лет назад

На Олимпиаде в Токио главной судьей, как ни странно, была россиянка Наталья Кузьмина. «К сожалению, наш представитель Наталья Кузьмина ничего не хотела и не смогла сделать с этим. Испугалась», — жестко высказалась по этому поводу президент федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова. Из остальных судей на оценки влияли Оран Сутер (Швейцария), Ариэль Миланесио (Аргентина), Наталья Еремина (Украина), Ева Симон Серрано (Франция), Эрика Деутшц-Лазшания (Венгрия), Ханна Нарлох (Польша), Талия Абдураманова (Узбекистан), Мария Тереза Муньос Санчес (Испания), Виктория Атаол (Канада), Мари Молтубакк (Норвегия), Марьяна Старцевич Бошнар (Хорватия), Ивана Мотоликова (Словакия) и Бланка Млейнкович (Чехия). И еще к этому нужно добавить несколько технических контролеров, линейных судей и судью времени (ими руководила Кузьмина). Групповые упражнения судили, по сути, те же люди за исключением норвежки — вместо нее была грузинка.

Самое интересно, что восемь лет назад произошло столкновение технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) и руководства самой федерации. Со стороны руководителей FIG был направлен иск в арбитраж, в котором некоторые из судей обвинялись в мошенничестве при сдаче экзаменов на право судейства. Это случилось еще в самом конце 2012 года — тогда было отстранено более 50 арбитров. И несмотря на то, что дисциплинарная комиссия никаких нарушений не выявила, руководство пошло дальше.

В июле 2013 года президента технического комитета Марию Шишковскую из Польши исключили из организации. А шесть членов того комитета временно отстранили. Среди них как раз была россиянка Наталья Кузьмина.

Апелляционный суд Международной федерации гимнастики отклонил этот иск, и в FIG остались недовольны этим решением. Все говорили о том, что это направлено против доминирования России на международном уровне. Слова уж больно схожи с тем, что мы видим сейчас на Олимпиаде, только отстранять никого не пришлось.

В 2013 году проходил и чемпионат мира в Киеве, причем в уникальной обстановке — ни одного российского судьи в Киеве не было. Несмотря на это, россиянки выступали хорошо — одно золото среди личниц досталось украинке Анне Ризатнидновой, остальное разделили между собой Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун.

— Чемпионат проходит в достаточно нервозной обстановке, потому что руководство FIG проводит его совершенно не в соответствии с регламентирующими документами, которые они же и написали: технический регламент, судейский регламент, — жаловалась тогда в комментарии «РИА Новости» Кузьмина. — Поскольку все наши судьи сейчас оправданы, и нет никакой коррупции, эти претензии были необоснованными и надуманными.

В итоге все обвинения окончательно были сняты к декабрю 2013 года. Для этого пришлось обращаться в CAS — спортивный арбитражный суд. А на чемпионате мира до этого только и разговоров было, что об отстранении судей от соревнований:

— Отсутствие русских судей на чемпионате мира по художественной гимнастике — это нонсенс, — говорила «РИА Новости» чемпионка мира Яна Батыршина. — Избавиться от этого (скандалов) в гимнастике невозможно. Судьи — живые люди, значит, всегда будут скандалы, недовольные. Это очень вредит художественной гимнастике. Поэтому хотят уже исключить гимнастику из программы Олимпийских игр.

Обвинения в занижении оценок и в предвзятости

Удивительно, но сейчас Ирина Винер-Усманова тоже рассуждает о возможном исключении художественной гимнастики их программы Игр из-за судейства. Такие разговоры ведутся уже много лет, но пока никаких действий предпринято не было. Вопрос в том, что судейство действительно непонятное — раз можно просто закрыть глаза на некоторые элементы, о какой компетентности и честности вообще идет речь?

Это не первый скандал в художественной гимнастике — в 2000 году на европейском первенстве в Сарагосе были пересмотрены оценки украинки Елены Витриченко. И на основании видеозаписей выяснили, что ряд судей занижал ей баллы. В числе виновных была и российская судья Наталья Ладзинская, и тренер нынешней сборной Украины Ирина Дерюгина. Глава технического комитета потребовала сурового наказания, так что судьи были дисквалифицированы на один год, а еще 26 судей были предупреждены, и их не допустили до Олимпийских игр в Сиднее.

Это было первое и практически единственное наказание судей именно из-за оценок. Но неплохо было сейчас тоже разобраться с оценками как минимум Авериных — может быть, кого-то тоже обвинят в предвзятости? Или это как-то повлияет на судейство? Ирина Винер-Усманова еще в 2013 году отмечала, что любые попытки изменить правила не скажутся на российских гимнастках. Но сейчас это произошло — наверное, пришло время защищать гимнасток и менять правила в сторону большей объективности и прозрачности не только для суперспециалистов, с головой погруженных в этот вид спорта, но и для простых смертных.