«Все решила трудность тела». Что имела в виду украинская судья, оправдывая поражение Авериных?

Окологимнастические специалисты разбирают олимпийские программы и дают разные оценки работе судей в Токио.

Олимпийские игры благополучно завершились, а споры по поводу результатов личного многоборья в художественной гимнастике не утихают. Лидер всего цикла Дина Аверина с чистыми выступлениями проиграла израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла. При этом у победительницы была потеря в упражнении с лентой, а россиянка таких ошибок не допускала.

К настоящему моменту многие высказали свое недоумение судейством — олимпийская чемпионка Алина Кабаева, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, сама Дина Аверина, множество специалистов со всего мира и даже болельщики из Японии. При этом сторонники Линой тоже проявляют активность, рассказывая, что в Токио все было честно, а россияне якобы просто не умеют достойно проигрывать.

Антисудейство и диверсия на Олимпиаде

Настроение многих российских любителей художественной гимнастики выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав все происходящее антисудейством:

— Я прочитала японскую прессу, которая собрала отзывы поклонников художественной гимнастики. Японцы, обычные граждане этой страны, были в шоке от увиденного. Это не назвать судейством. Это антисудейство! Мы видели все, весь мир все видел! Ирина Александровна Винер назвала все своими словами, хотя, думаю, достаточно мягко. Это требует совершенно других слов и выражений. Весь мир видел великолепное, уверенное, высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. И весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них эту функцию.

Эмоции, на самом деле, у большинства именно такие. И все сейчас пытаются разобраться, что же на самом деле произошло. А вот победительница олимпийского турнира Линой Ашрам сказала, что за оценками других гимнасток особо не следила, а своими баллами довольна. И все еще не может поверить в то, что выиграла Олимпийские игры:

— Жалобы России на несправедливое судейство? До сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное. Нет большего счастья и гордости, чем вернуться домой с таким результатом. Я не смотрю на другие результаты. Я была сосредоточена только на себе и на том, что мне нужно сделать. В итоге я добилась победы, и нет никого счастливее меня, — поделилась эмоциями Ашрам со sport5.co.il.

Ирина Винер-Усманова была сильно расстроена поражением своих учениц и назвала весь турнир в Токио диверсией, добавив, что российские эксперты пересчитали оценки и выявили, что Линой должна была набрать меньше баллов, чем ей поставили на Олимпиаде.

Проблемы с трудностью тела

Сейчас многие окологимнастические специалисты разбирают олимпийские программы в социальных сетях и дают разные варианты развития событий. Среди них — украинская судья международной категории Лидия Виноградная. Видео с разбором выступлений доступно на странице в Facebook бронзового призера Олимпийских игр в Рио Анны Ризатдиновой:

— Все решила именно трудность тела. Там преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было просто огромным. Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счет более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой, — сообщила Виноградная, оставив в недоумении многих болельщиков, желающих разобраться в ситуации.

В протоколах действительно можно увидеть, что такой пункт есть — первая оценка D состоит из двух частей. Первая — «трудность тела», вторая — «трудность предмета». В трудность тела входит, собственно, все, что можно сделать при помощи работы с телом: прыжки, повороты, равновесия и танцевальная дорожка. Но за это можно набрать не так много баллов, как за трудность предмета — мастерство и риски (то есть когда предмет бросают в воздух).

На высказывание Виноградной жестко ответила заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова, отметив, что в квалификации россиянки обыграли Ашрам с той же самой программой:

— Мы за день до соревнований на квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у нее. Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Не буду говорить, на что это похоже. За такой результат надо спрашивать у судей. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований.

В квалификации у Линой была серьезная ошибка — потеря обруча за пределы площадки, за что ее сурово наказали. В финале в ленте была помарка, за которую тоже сняли по полной. Что касается оценки за трудность тела, то она у Ашрам выросла почти везде после квалификации, но как раз это можно понять: в первый день все равновесия и повороты она выполняла на полной стопе, а в финале — на полупальце. А это большая прибавка в баллах. Если брать суммарно всю оценку за трудность тела в квалификации и в финале, то у израильтянки она выросла на 0,7 балла.

У Дины оценка по трудности тела по сравнению с квалификацией поменялась мало, но она и правда у нее ниже, чем у Ашрам. И меньше, чем у сестры Арины. Этому есть простое объяснение — тяжелая травма спины не дает возможности Дине даже спокойно ходить, не то что выполнять сложные элементы. Хотя в финале Дина в этом компоненте тоже прибавила. У спортсменки трудность тела, судя по протоколу, выросла на 0,4.

Больше всего сбавок оказалось у Арины, которая выполнила первые три упражнения не хуже, чем в квалификации. А сбавки по трудности тела и предмета — существенные. Только в элементах тела спортсменка потеряла 0,3. По трудности предмета — и того больше. Только если пересчитать одно выступление с булавами, разница между выставленными баллами и реальной оценкой позволила бы гимнастке стать бронзовым призером соревнований.

Вопросы к оценкам Арины Авериной

Олимпийская чемпионка Анна Гавриленко предусмотрительно сказала, что не является судьей, но указала, что оценка за трудность тела поменялась, хотя сами программы — нет. И это странно:

— Трудно оценивать детали, я не судья. Могу сказать, что выступление Дины было достойным, выступала не хуже, чем в квалификации. У Арины сложнее, там была замена предмета. Соперники у нас сильные, но Дина мне понравилась. Есть ли ощущение политической подоплеки в судейском решении? Удивительно, что сложность тела не менялась во время программы ни у Дины, ни у Линой. И здесь сразу вопрос: почему же в квалификации Дина была впереди, учитывая, что выступления не менялись? Здесь, конечно, возникают вопросы. Но разобрать детально все могут только квалифицированные судьи.

В общем, все попытки что-то объяснить простым болельщикам ясности не добавляют. Проблема в художественной гимнастике такая же, как и в остальных видах спорта, где присутствуют субъективность и оценка других людей — вроде бы есть четкие критерии оценивания, но также существует и много разных мелочей, которые каждый судья может трактовать по-разному. Отсюда и все проблемы, и скандалы.

В случае с Диной Авериной вопросы скорее не к трудности тела, которая внезапно упала, а к засчитанным и незасчитанным элементам. Например, Дина заканчивала после музыки, то есть некоторой части баллов она лишилась. Это осталось на усмотрение судей. А больше всех все-таки пострадала Арина, которая хоть и допустила грубую ошибку (узел) в упражнении с лентой, но была хороша в остальных трех видах.

В фигурном катании, близком к художественной гимнастике виде спорта, с точки зрения субъективности можно двигаться в сторону уменьшения влияния судей на итоговый результат — например, измерять автоматически высоту прыжков и докруты. Наверняка в гимнастике тоже можно придумать что-то подобное — кажется, это единственный способ остановить споры и скандалы.