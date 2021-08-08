«Девочки выступили достойно, зная, что идут на расстрел». Винер-Усманова вновь уничтожает судейство в Токио-2020

Президент нашей национальной федерации и главный тренер сборной России комментирует итоги группового многоборья и говорит о том, что не будет уходить из художественной гимнастики

Олимпиада-2020

Групповое многоборье. Финал

1. Болгария — 92,100

2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко) — 90,400

3. Италия — 87,700

Сборная России по художественной гимнастике сенсационно не смогла завоевать в Токио ни одного золота. За проигрышем Дины Авериной израильтянке последовало решение судей отдать первое место в групповых упражнениях болгаркам. Такой результат означает конец российского доминирования в этом виде спорта, которое продолжалось два десятилетия. Ситуацию прокомментировала глава Федерации художественной гимнастики России и главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова.

Гегемонию нельзя остановить судейскими манипуляциями

— Какие можно подвести итоги в финале командного многоборья?

— Тот, кто со мной вчера разговаривал, прекрасно должен помнить, что я вчера сказала, что это сегодня случится. Уже на отборочных соревнованиях было понятно, что Болгарию тянут и что гегемонию России надо остановить. Так было написано на сайте Международной федерации, и это было прямое задание к тому, что произошло вчера с Диной Авериной, которая вчера стала героем интернета и соцсетей. Она подняла патриотический дух нашей страны, после того как ее убрали так нагло. Сегодня все это произошло сразу.

Еще полтора месяца назад на чемпионате Европы Россия выиграла у Болгарии в многоборье, и выиграла золотые медали, а сегодня моментально в самом сильном виде, когда у Болгарии на первом упражнении слабые мячи, сразу балла на три сделали разницу. Это ужасно. Гегемонию нельзя просто так остановить, только судейскими манипуляциями.

— Будем ли мы подавать протест на итоги сегодняшних соревнований?

— Да, Станислав Поздняков (президент ОКР. — Прим. «СЭ») сейчас подал протест, но, конечно, Международная федерация гимнастики даже не собиралась отвечать на него. Но мы отправили еще президенту МОК, только тогда представители Международной федерации гимнастики начали готовить ответ. Мария Захарова (представитель МИД РФ. — Прим. «СЭ») выступала в своих сетях, возмущенная Алина Кабаева (олимпийская чемпионка, председатель совета директоров холдинга НМГ. — Прим. «СЭ») в три часа ночи звонила, просто была поражена этими страшными правилами, Валерий Гергиев (знаменитый дирижер, глава Мариинского театра. — Прим. «СЭ») — написал, что это беспредел и произвол. Все это шито белыми нитками при безразличии нашего представителя в техническом комитете.

Кто был ниже, тот стал чемпионом. Кто был выше, тот облился слезами обиды, и поэтому двукратная чемпионка мира Дина Аверина осталась за бортом. Смотрю, что синхронистки выиграли. Дай бог здоровья. Вижу, что судьи там более боязливые и, как сказала Алина, долго совещались перед тем, как пойти на сделку с совестью. Они долго боролись со своей совестью и наконец не победили.

Сегодня произошел тот же самый произвол, что и вчера

— Есть ли также спортивная составляющая в этом результате? Или только судейская?

— По спортивной составляющей мы могли соревноваться на равных. Россия и Болгария могли соревноваться на равных. Но этими судейскими проделками сделали так, что Россию оставили на втором месте с большим отрывом без никаких ошибок.

— Не могли бы вы сравнить судейство вчерашнее в женском многоборье и в сегодняшних группах?

— Сегодня произошел тот же самый произвол, что и с Диной Авериной вчера. Да, у болгар не валялись предметы, но с самого начала была колоссальная разница в 1,3 балла. Так убрать Россию — такого еще никогда не было, тем более что два месяца назад мы выиграли в Болгарии у болгар чемпионат Европы. Так вести себя — позор Международной федерации художественной гимнастики и техническому комитету ФИЖ, возглавляемому, к сожалению, представителем нашей страны — Кузьминой Натальей Ивановной, которая просто побоялась или не стала перед выбором бороться за чистоту олимпийских рядов, потому что здесь дело не в стране, а в том, что должны были соблюдаться правила. Девочка из Израиля, которой дали золото за потерю, получила всего на 0,2 меньше, чем она получила до этого. Это вопиющий факт, который вызвал огромный патриотический взрыв в нашей стране, может быть, даже больше, чем если бы это была золотая медаль.

Сегодня девочки выступили достойно, зная, что они идут на расстрел. Они не сделали ни единой ошибки, ни единой потери. Не к чему было придраться. На колоссальной сложности, на произведениях, которые имеют огромную историю у нас, ушла сразу оценка в 1,3 балла, что лишило нас возможности соревноваться. Только если бы болгарки встали на четыре ноги за площадкой, тогда бы что-то изменилось, при всех других вариантах уже изменять было нечего. И на втором упражнении, да, они делали более достойное, но все равно 0,7 разница, так нельзя — очень обидно, что это было, видимо, обсуждено заранее и выставлено.

— Такие результаты — не имею в виду серебро, а все, что ему сопутствует: судейские козни, неоднозначные оценки, — как влияют на девочек? Как готовиться в таких условиях к следующей Олимпиаде?

— Очень плохо. Стоит колоссальных усилий, чтобы им как-то объяснить, доказать. Через два месяца чемпионат мира в этой же Японии. Очень трудно предвидеть, что там будет, кто будет выступать, имеется в виду — в групповом упражнении, потому что девочки выступали на последнем порыве только, чтобы за страну, чтобы не подвести, и они не подвели. Вот все-таки и в фигурном катании как-то все встало на свои места, и в синхронном плавании нет такого произвола, а художественная гимнастика стала страшным видом спорта касаемо произвола оценок в судействе. Такого никогда не было, я за 25 лет не подала ни одного протеста на соревнованиях, а тут сразу пять: два в групповых и три в индивидуальной программе. Удовлетворили только один, который не имел уже никакого значения.

Мы работаем ради простого народа. Мне моя мама всегда говорила: «Работай до последнего издыхания». Татьяна Тарасова (знаменитый тренер по фигурному катанию. — Прим. «СЭ») мне кричала: «Не смей бросать, не смей уходить!» Я тогда сказала: «Ну что поделать. У меня есть завещание от мамы — работать до последнего. Придется работать до конца, дорогая Танечка».