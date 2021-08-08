Художественная гимнастика

В групповых упражнениях первое место досталось болгаркам, а Россия завоевала очередное серебро. Это новый скандал?

Олимпиада-2020

Групповое многоборье. Финал

1. Болгария — 92,1

2. Россия — 90,7

3. Италия — 87,7

Поражение сестер Авериных в личном многоборье стало сильным ударом для российской художественной гимнастики. Вместе с синхронным плаванием, гимнастика больше двадцати лет подряд на Олимпиадах была «нашим» видом спорта. Но в субботу выигрывавшие все соревнования на протяжении последних пяти лет Дина и Арина Аверины отдали олимпийский титул Линой Ашрам из Израиля. Проблема — в судейский оценках, которые как-то подозрительно сильно поменялись за вечер после квалификации. За групповые упражнения было особенно боязно — Россия проиграла квалификацию сборной Болгарии, причем с видимо чистыми выступлениями.

В финале все начиналось заново

В отличие от личного многоборья, к возможному проигрышу в групповых упражнениях мы морально готовились все пять лет, если не больше — на Олимпиаде в Рио Россия проиграла квалификацию испанкам, а потом и осталась на втором месте из-за потери в упражнении с пятью лентами. Каким-то чудом спортсменки вырвали итоговую победу, но было напряженно. Потом сложность безумно возросла, а количество ошибок увеличилось. С этим ушла и некая грациозность и легкость в упражнениях. Не только у сборной России, а в принципе у гимнасток.

В квалификации заметных ошибок у россиянок не было, а проигрыш Болгарии был. И не только ей — в трех обручах и четырех булавах еще и Беларуси. Небольшие шажочки и пара неловких ловлей играют сейчас большую роль — этого часто не хватает групповичкам. Вчера произошло примерно то же самое, что в финале у личниц — Болгария лидировала в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами с потерей.

Нас мог бы ждать не менее драматичный финал в самой концовке Олимпиады, но групповые упражнения еще менее популярны, чем личные. Да и соперницы там на протяжении долгих лет сильные и часто выигрывают у российских спортсменок. Возможно, все было бы менее спорно, будь у «художниц» еще и финалы в отдельных видах. Но по какой-то несправедливости их нет, и медалей всего два комплекта.

Сегодня все опять начиналось с нуля — Линой Ашрам тоже уступала Авериным по итогам квалификации, выполнив упражнение с обручем с потерей за площадку. Наши групповички значительно уступили болгаркам вчера, но это не значило, что сегодня не будет по-другому. Но волнение присутствовало.

Протесты в художественной гимнастике — уже обыденное дело

Вчера в личном многоборье было безумно много протестов — это не новость для художественной гимнастики, но на Олимпиаде в Рио их оказалось как-то значительно меньше. Даже сборная ОКР успела подать четыре апелляции — это просто какой-то нонсенс для наших гимнасток. Из них удовлетворен был только один протест — на 0,4 балла подняли оцнеку за булавы Арине Авериной. Все.

Сегодня протесты сыпались буквально через одного — у России в том числе. Его отклонили, а групповички остались вторыми после упражнения с пятью мячами. 1,3 балла разделило россиянок с болгарками, хотя у соперниц были определенные шероховатости в упражнении — ловли на согнутых руках и небольшой рассинхрон во вращении. Вроде бы оценка должна была быть ниже, но она еще чуть выросла. Как и у россиянок, только этого не хватило для лидерства.

В упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами даже удалось поднять оценку на 0,9 балла — и все равно не хватило до золота. Ошибки были — недокрученные обороты во вращениях и едва не сорванные по итогу элементы, к сожалению, сильно караются в гимнастике. Но будь исполнено все идеально, этого все равно бы не хватило для выигрыша — нужна была космическая оценка под 46 баллов в этом виде. Россиянки даже опять подали протест, но помогло это ненамного — дополнительные 0,3 балла никакой роли не сыграли.

Кто бы мог сказать еще неделю назад, что сборная России уедет с Олимпиады с двумя серебряными медалями и без золота вообще. Из всех видов спорта наибольшая уверенность всегда была в синхронном плавании и художественной гимнастике, а сейчас второй у нас отобрали. Хочется пожелать сил главному тренеру сборной Ирине Винер-Усмановой и гимнасткам сборной и надеяться, что это подтолкнет расти еще дальше и быть безоговорочно на три головы выше соперниц.