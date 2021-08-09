Винер-Усманова сравнила скандал с сестрами Авериными на Олимпиаде с засуженным Немовым в 2004 году

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова первой поддержала гимнасток после скандального судейства в финале Олимпийских игр в Токио.

«Ирина Александровна первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что российские болельщики нам пишут, и ответить каждому на слова поддержки», — цитирует ТАСС слова Дины Авериной.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпиады, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах бывший гимнаст Алексей Немов получил заниженное количество баллов, из-за чего трибуны несколько минут освистывали судей. После пересмотра оценки Немов все равно остался без медалей Игр.