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Винер-Усманова сравнила скандал с сестрами Авериными на Олимпиаде с засуженным Немовым в 2004 году

08:40
7 августа. Дина и Арина Аверины после выступления на Играх-2020. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
7 августа. Дина и Арина Аверины после выступления на Играх-2020. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
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Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова первой поддержала гимнасток после скандального судейства в финале Олимпийских игр в Токио.

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«Ирина Александровна первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что российские болельщики нам пишут, и ответить каждому на слова поддержки», — цитирует ТАСС слова Дины Авериной.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпиады, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах бывший гимнаст Алексей Немов получил заниженное количество баллов, из-за чего трибуны несколько минут освистывали судей. После пересмотра оценки Немов все равно остался без медалей Игр.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12086381

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Сергей Ревенко все материалы автора

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