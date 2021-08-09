«Тебе просто подарили судейки эту медальку». Как болельщики реагировали на скандал с сестрами Авериными и судейством на Олимпиаде

7 августа израильтянка Линой Ашрам завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в финале художественной гимнастики. Она набрала 107,800 балла, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла. Ее сестра Арина стала четвертой (102,100).

Болельщики отреагировали на высказывания Ашрам после выступления и скандальное судейство.

«Был обыкновенный заговор. Переворот был назначен на 7 августа, и он успешно завершился. Всем надоело, что Россия занимает первое место. Обычная человеческая зависть. Все спортсменки радостно бросились поздравлять Ашрам ещё до выступления Д. Авериной».

«Конечно, ты счастлива — тебе просто подарили судейки эту медальку. Спрячь ее дома под подушку... самая нечестная медаль Олимпиады. Ты ее недостойна. В свободное время всматривайся в нее почаще, там мелким шрифтом написано «Аверина».

«В жизни всегда действует принцип бумеранга. Сегодня украла ты — завтра украдут у тебя. И, возможно, гораздо больше».

«Ожидать чего-то похожего на совесть от представительницы страны, где хитрость, мошенничество и обман (если они удачны) — необходимые условия успешности? (Гомерический хохот израильтян) Поступи она по-честному, Израиль над ней от мала до велика смеялся бы 1000 лет».

«Через неделю ее имя забудут».

«Внутри Израиля она еще сможет показывать свою медаль. А вот для всех нормальных и адекватных людей во всем мире её имя станет символом циничного воровства и наглого обмана в спорте!»

«Игры в Париже рассудят!»