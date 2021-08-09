Израильтянка Ашрам отреагировала на скандальное судейство россиянок Авериных на Олимпиаде

Израильская гимнастка Линой Ашрам прокомментировала скандальное судейство во время соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Сочи. По ее словам, она не обращала внимания на результаты соперниц.

«Жалобы России на несправедливое судейство? До сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное. Нет большего счастья и гордости, чем вернуться домой с таким результатом. Я не смотрю на другие результаты. Я была сосредоточена только на себе и на том, что мне нужно сделать. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня», — цитирует Ашрам sport5.co.il.

Ашрам выиграла золотую медаль (107,800 балла) Игр, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла.

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