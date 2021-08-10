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Венера Зарипова: «Тренер Ашрам чутко уловила изменения художественной гимнастики и сознательно готовила ее под новые правила»

08:40
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Четырехкратная чемпионка СССР по художественной гимнастике Венера Зарипова, живущая в Израиле, поделилась мнением о золотой медали израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпиаде-2020.

«Можно счесть справедливыми утверждения некоторых экспертов, считающих, что у Ашрам нет настоящей школы художественной гимнастики, она не такая растянутая, гибкая. Но сегодняшняя художественная гимнастика — это совершенно новая художественная гимнастика. Она ближе к акробатике. В гимнастике с 2016 года ввели иные системы оценки выступлений. Если раньше особо ценилась грация, изящество, то сегодня упор делается на сложность исполнения. Тренер Ашрам Айлет Зусман чутко уловила изменения и сознательно готовила подопечную под новые правила, под сложность исполнения. Программа Ашрам — невероятно сложная с точки зрения прыжковой техники. Плюс вдохновение, которое явно испытала в Токио израильская гимнастка», — приводит слова Зариповой Девятый канал.

7 августа в финале личного многоборья соревнований Олимпиады-2020 по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Дополнительная информация:

https://www.9tv.co.il/item/32865

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Сергей Разин все материалы автора

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