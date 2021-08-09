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Белорусская ассоциация гимнастики сообщила о несанкционированном входе на ее страницу в Facebook и принесла извинения

9 августа 2021, 23:38
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Белорусская ассоциация гимнастики сообщила о несанкционированном входе на ее страницу в Facebook.

Комментарий появился в Facebook под постом, в котором украинская судья международной категории Лидия Виноградова объяснила причину поражения российских гимнасток на Играх в Токио.

БАГ извинилась за некорректные комментарии в адрес России и заявила, что уважает всех спортсменов, а со Всероссийской федерацией художественной гимнастики у белорусской дружественные отношения.

«8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики. Спасибо за понимание.

Белорусская ассоциация гимнастики с огромным уважением относится ко всем странам, успешно развивающим наш любимый вид спорта. Олимпийские игры в Токио собрали лучших спортсменок, которые подарили яркое соперничество и эмоции. Белорусская ассоциация гимнастики ни имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике. От всей души поздравляем победителей и призеров олимпийского турнира и желаем всем спортсменкам хорошо подготовиться и выступить на Олимпиаде в Париже. Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», — говорится в заявлении.

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Иван Шитик все материалы автора

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