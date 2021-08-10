Канделаки прокомментировала скандал с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020

Генеральный продюсер «Матча ТВ» Тина Канделаки прокомментировала итоги Олимпиады-2020 для российской команды.

«Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золотой медали, необходимо взглянуть на медальный зачет и вспомнить, как Запад создает негативный образ нашей страны. Авторы такого подхода не позволят нашей стране войти в число лидеров мирового спорта. Деморализация России должна четко проявляться в плохих результатах на крупнейших международных соревнованиях. Когда стало очевидно, что российские спортсмены несмотря ни на что побеждают, им пришлось жульничать, как за покерным столом.

Они ударили нас в художественной гимнастике, где в индивидуальных соревнованиях мы были сильнейшей страной за 25 лет, чтобы доказать, что Россия не является непобедимой. Но на этой Олимпиаде стало очевидно обратное: Россия непобедима силой духа своего народа. Все это только начало. Думаю, Игры в Токио были просто разминкой. В столице Китая их мировоззрение столкнется как с американским, так и с нашим. Так что не будем расслабляться. Скоро наступит Пекин-2022», — написала Канделаки в Twitter.

7 августа в финале личного многоборья соревнований Олимпиады-2020 по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.