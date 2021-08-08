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Российские гимнастки проиграли Болгарии и стали вторыми в финале группового многоборья Олимпиады

06:51
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Российские гимнастки проиграли команде Болгарии и завоевали серебряные медали в финале группового многоборья Олимпиады.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золотые медали выиграла Болгария, бронза у Италии.

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Групповые соревнования

Финал

1. Болгария — 92,100

2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко) — 90,400

3. Италия — 87,700

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Виктория Кравченко все материалы автора

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