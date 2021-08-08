Российские гимнастки проиграли Болгарии и стали вторыми в финале группового многоборья Олимпиады
06:51
Российские гимнастки проиграли команде Болгарии и завоевали серебряные медали в финале группового многоборья Олимпиады.
Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золотые медали выиграла Болгария, бронза у Италии.
Гимнастика художественная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Групповые соревнования
Финал
1. Болгария — 92,100
2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко) — 90,400
3. Италия — 87,700
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