Протест России на оценку в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде отклонен

Российская команда по художественной гимнастике подала протест на оценку в упражнении с мячами в финале группового многоборья Олимпиады в Токио (Япония). Протест был отклонен.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали в этой дисциплине 46,200 балла и расположились на втором месте.

Первую строчку заняла Болгария (47,550). Третьей идет Белороссия (45,750).