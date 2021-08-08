Протест России на оценку в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде отклонен
06:20
Российская команда по художественной гимнастике подала протест на оценку в упражнении с мячами в финале группового многоборья Олимпиады в Токио (Япония). Протест был отклонен.
Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали в этой дисциплине 46,200 балла и расположились на втором месте.
Первую строчку заняла Болгария (47,550). Третьей идет Белороссия (45,750).
Читайте также
«В России клевещут на Ашрам? Пусть сначала перестанут есть допинг». В Израиле реагируют на российский гнев в художественной гимнастике
3
Зачет
vs
12
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю