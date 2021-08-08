Реакция российских гимнасток на оценки судей в финале Олимпиады
07:07
Российские гимнастки завоевали серебряные медали Олимпиады в групповом многоборье.
Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золотые медали завоевали болгарские спортсменки, замкнули тройку призерок итальянки.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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