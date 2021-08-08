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Реакция российских гимнасток на оценки судей в финале Олимпиады

07:07
Российские гимнастки завоевали серебряные медали Олимпиады. Российские гимнастки завоевали серебряные медали Олимпиады. Российские гимнастки завоевали серебряные медали Олимпиады.
Российские гимнастки завоевали серебряные медали Олимпиады.
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Российские гимнастки завоевали серебряные медали Олимпиады в групповом многоборье.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золотые медали завоевали болгарские спортсменки, замкнули тройку призерок итальянки.

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Сергей Разин все материалы автора

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