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Мария Захарова: «Антисудейство в художественной гимнастике требует совершенно других слов и выражений»

18:49
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о спорных оценках в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

— Что вы думаете о скандальном судействе в художественной гимнастике?

— Я сегодня прочитала японскую прессу, которая собрала отзывы поклонников художественной гимнастики. Японцы, обычные граждане этой страны, были в шоке от увиденного. Это не назвать судейством. Это антисудейство! Мы видели все, весь мир все видел! Ирина Александровна Винер назвала все своими словами, хотя, думаю, достаточно мягко. Это требует совершенно других слов и выражений. Весь мир видел великолепное, уверенное, высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. И весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них эту функцию.

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

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