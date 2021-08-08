Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

«Авериных по мелочам целенаправленно засуживали». Японские болельщики раскритиковали судейство в художественной гимнастике

17:47
Дина Аверина. Фото Дмитрий Коротаев / «Известия».
Дина Аверина. Фото Дмитрий Коротаев / «Известия».
Теги:

Посетители японского портала Yahoo News Japan резко раскритиковали решение судей лишить золотой медали в личном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике россиянку Дину Аверину и отдать первое место израильтянке Линой Ашрам.

Aij: «Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку.

Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?»

Oka: «В судействе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде явно присутствует субъективность. В этой связи возникает вопрос: а вообще, как выбирают и назначают этих судей».

tm1: «У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале все было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой?»

lov: «После внимательного просмотра выступлений Авериных осталось стойкое впечатление, что их по мелочам целенаправленно засуживали».

The: «Если уж говорить о справедливости, то справедливо ли вообще присутствие российских спортсменов на Токийской Олимпиад в качестве команды Олимпийского комитета России?»

Yuk: «Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
Суд не вернет Авериной украденный судьями титул. Протест — это профилактика на будущее
Уникальная Ромашина, знаменосец Садулаев и чудо Ласицкене: победы России на Олимпиаде
Алина Кабаева — о серебре Дины Авериной на Олимпиаде: «Похоже, главной задачей судей было лишить Россию золота»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события