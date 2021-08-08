«Авериных по мелочам целенаправленно засуживали». Японские болельщики раскритиковали судейство в художественной гимнастике

Посетители японского портала Yahoo News Japan резко раскритиковали решение судей лишить золотой медали в личном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике россиянку Дину Аверину и отдать первое место израильтянке Линой Ашрам.

Aij: «Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку.

Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?»

Oka: «В судействе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде явно присутствует субъективность. В этой связи возникает вопрос: а вообще, как выбирают и назначают этих судей».

tm1: «У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале все было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой?»

lov: «После внимательного просмотра выступлений Авериных осталось стойкое впечатление, что их по мелочам целенаправленно засуживали».

The: «Если уж говорить о справедливости, то справедливо ли вообще присутствие российских спортсменов на Токийской Олимпиад в качестве команды Олимпийского комитета России?»

Yuk: «Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована».