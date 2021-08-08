В Госдуме поблагодарили японцев за поддержку российских спортсменок в художественной гимнастике

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на резкую критику судейства на Олимпиаде-2020 в художественной гимнастике посетителей портала Yahoo News Japan.

«Японцы молодцы, что так высказались. Судейство было продажным, все они прекрасно видели, все понимали. Это позор всей мировой гимнастики! Откуда эта криворукая взялась — я не понимаю. Как в самых худших событиях договорных матчей .Японцы объективно высказались о том беспределе, который устроили судьи на соревнованиях по гимнастике», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Ранее японские читатели портала Yahoo News Japan разочаровались решением судей лишить золотой медали россиянку Дину Аверину в соревнованиях личного многоборья на Олимпийских играх.

Ранее, 7 августа, Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в личном первенстве (107,800 балла). Россиянка Дина Аверина заняла второе место (107,650 балла), третьей стала Алина Гарнасько из Белоруссии (102,700).

Арина Аверина, сестра Дины, заняла четвертое место (102,100) в личном многоборье.