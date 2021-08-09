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Израильская гимнастка Линой Ашрам: «Я знаю, что сейчас творится в России, но я ни при чем»

15:27
Линой Ашрам. Фото AFP
Линой Ашрам. Фото AFP
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Олимпийская чемпионка Токио-2020 по художественной гимнастике Линой Ашрам прокомментировала свою победу над россиянкой Диной Авериной в личном многоборье.

«Я уже выигрывала у россиянок на предыдущих соревнованиях. Я понимаю, что представляю для них угрозу. Я нахожусь на одном уровне с ними. Я знаю, что сейчас творится в России, но я ни при чем. Самое главное, что я добилась результата и принесла победу своей стране», — цитирует Ашрам ONE.

7 августа золотую медаль Олимпиады со скандалом выиграла Ашрам, которая уронила ленту во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. По итогам четырех видов в финале спортсменка набрала 107,800 балла.

Россиянка Дина Аверина заняла второе место — 107,650 балла. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Арина Аверина заняла четвертое место.

Суд не вернет Авериной украденный судьями титул. Протест — это профилактика на будущее //
«Тебе просто подарили судейки эту медальку». Как болельщики реагировали на скандал с сестрами Авериными и судейством на Олимпиаде

Дополнительная информация:

https://www.one.co.il/Article/21-22/7,676,0,0/390307.html

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