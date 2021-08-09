Донскова отреагировала на заявление украинской судьи о выступлении Дины Авериной на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Ульяна Донскова высказалась по поводу заявление украинской судьи Лидии Виноградной о выступлении Дины Авериной в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Специалист считает, что у израильской спортсменки Лины Ашрам была выше оценка сложности тела.

«Конечно же, совокупная сложность исполняемых элементов может компенсировать такую грубую ошибку, как потеря предмета. Но у нашей спортсменки была очень трудная программа, поэтому сейчас все разговоры идут о том, что судейство было нечестным. У Дины программа была не легче, чем у Линой Ашрам. В любом случае, думаю, что будет пересудейство, будут в ближайшее время просматривать видеоповторы, и тогда уже мы будем больше разговаривать на эту тему», — цитирует Донскову «Газета.Ru».

Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, набрав 107,650 балла. Ашрам выиграла золото (107,800), спортсменка в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).