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Донскова отреагировала на заявление украинской судьи о выступлении Дины Авериной на Олимпиаде

14:37
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Олимпийская чемпионка Ульяна Донскова высказалась по поводу заявление украинской судьи Лидии Виноградной о выступлении Дины Авериной в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Специалист считает, что у израильской спортсменки Лины Ашрам была выше оценка сложности тела.

«Конечно же, совокупная сложность исполняемых элементов может компенсировать такую грубую ошибку, как потеря предмета. Но у нашей спортсменки была очень трудная программа, поэтому сейчас все разговоры идут о том, что судейство было нечестным. У Дины программа была не легче, чем у Линой Ашрам. В любом случае, думаю, что будет пересудейство, будут в ближайшее время просматривать видеоповторы, и тогда уже мы будем больше разговаривать на эту тему», — цитирует Донскову «Газета.Ru».

Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, набрав 107,650 балла. Ашрам выиграла золото (107,800), спортсменка в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/09/n_16360742.shtml

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Виктория Кравченко все материалы автора

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