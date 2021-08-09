Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за грубый пост в адрес России

16:53
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Многократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на комментарий Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России.

Арина Аверина.«Все решила трудность тела». Что имела в виду украинская судья, оправдывая поражение Авериных?

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — говорится в сообщении организации под постом в Facebook украинской судьи Лидии Виноградной, которая назвала объективной работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Это неправильно, — заявил Тихонов «СЭ». — Что значит «снять корону»? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Белоруссии. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать. Очень многие страны возмущены судейством».

7 августа золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления, но получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Читайте также

«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы
Убит при своей 18-летней девушке из-за сына: что известно о гибели 61-летнего нефтяника
Любовный гороскоп на осень 2021 года от экстрасенса Кажетты
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд