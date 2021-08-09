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Баюл — о скандале в гимнастике на Олимпиаде: «У Медведевой и Загитовой была такая же ситуация»

08:26
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Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

В финале соревнований первое место заняла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро.

«Не понимаю, в чем скандал? Спортсмен вышел, сделал свое, ему выставили оценку. Вспомните мою Олимпиаду-1994. В 2018-м, когда Медведева и Загитова соревновались, была такая же ситуация. Медведева выиграла произвольную, но этого не хватило до золота. Да, я больше болела за Медведеву», — написала Баюл.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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