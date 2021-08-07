Хоркина расплакалась от результатов финала Олимпиады по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала «СЭ» результат личного многоборья финала Олимпийских игр-2020 по художественной гимнастике.

Ранее, 7 августа, Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в личном первенстве (107,800 балла). Россиянка Дина Аверина заняла второе место (107,650 балла), третьей стала Алина Гарнасько из Белоруссии (102,700).

«Тяжело говорить, потому что только успокоилась. Очень тяжело. Ошибаться нельзя, очень многие научились делать гимнастику. Конечно, конкуренция просто невероятная, как у мальчиков в спортивной гимнастике. Побеждает тот, кто идет без помарок и у кого сильная программа. Все равно я поздравляю нашу сборную по художественной гимнастике с серебром. Это высокая награда. Да, мы привыкли к золоту. Я уверена, что Ирина Александровна даст комментарий, где скажет: «Значит, так наработали». Друзья мои, серебряная медаль — высокая награда. Давайте поздравим Дину. Для меня Арина и Дина — одно целое. Конечно, жалко, что вторая сестренка без медали. Очень тяжело говорить, для меня художественная гимнастика — родной вид спорта. Мы знаем, что протесты отклоняли. Чтобы побеждать, надо быть на несколько голов выше. Гимнастику научились делать многие.

С такой потерей, как у девочек из израильской команды... Олимпийским чемпионом нужно становиться без потерь таких, она допустила ошибку в ленте. Конечно, судейство оставляет желать лучшего. Олимпийский чемпион — он без падений, без потерь", — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Арина Аверина, сестра Дины, заняла четвертое место (102,100) в личном многоборье.