В Госдуме прокомментировали скандальное судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» итоги выступлений российских спортсменок в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Сегодня, 7 августа, Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, на третьей строчке — Алина Гарнасько из Белоруссии. Арина Аверина заняла четвертое место.

«Есть судейские ошибки, есть у спортсменов ошибки. Наверное, нам надо сейчас девушек поблагодарить, они замечательно поработали. Нужно поддержать их в этой ситуации. Понятное дело, что против нас особенно готовятся. Для них это сложная ситуация, как и для нас. Надо какие-то делать выводы. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение.

Нужно смотреть на то, какие у нас были слабости и что нас к этому привело. Что послужило смотреть на наших девочек по-другому? Очень ведь тяжело при пустых трибунах выдавать какие-то эмоции. Трагедии не случилось. Больно, но это не конец», — сказала Роднина «СЭ».