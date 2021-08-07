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В Госдуме прокомментировали скандальное судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде

13:06
Дина Аверина. Фото AFP
Дина Аверина. Фото AFP
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Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» итоги выступлений российских спортсменок в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Сегодня, 7 августа, Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, на третьей строчке — Алина Гарнасько из Белоруссии. Арина Аверина заняла четвертое место.

 
Дина Аверина на&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Токио.Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года

«Есть судейские ошибки, есть у спортсменов ошибки. Наверное, нам надо сейчас девушек поблагодарить, они замечательно поработали. Нужно поддержать их в этой ситуации. Понятное дело, что против нас особенно готовятся. Для них это сложная ситуация, как и для нас. Надо какие-то делать выводы. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение.

Нужно смотреть на то, какие у нас были слабости и что нас к этому привело. Что послужило смотреть на наших девочек по-другому? Очень ведь тяжело при пустых трибунах выдавать какие-то эмоции. Трагедии не случилось. Больно, но это не конец», — сказала Роднина «СЭ».

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Данил Алешин все материалы автора

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