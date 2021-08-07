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В Госдуме предложили Линой Ашрам отказаться от золота Олимпиады в Токио

12:59
Линой Ашрам. Фото Reuters
Линой Ашрам. Фото Reuters

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» раскритиковал судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Израильтянка выступила отвратительно! Просто стыдно смотреть! Это не легкая атлетика, а художественная гимнастика. Россиянам бы такое не простили. Думаю, что спортсменка из Израиля должна отказаться от такого результата. Это будет правильно. Иначе это будет позор. Она победила нечестно», — сказал Милонов «СЭ».

Сегодня, 7 августа, Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Ашрам уронила ленту во время выступления. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, на третьей строчке — Алина Гарнасько из Белоруссии. Арина Аверина заняла четвертое место.

Во время заключительного выступления Арине потребовалось заменить ленту, из-за чего она показала предпоследний результат в выступлениях с лентой.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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