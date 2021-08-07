Футбольный ЦСКА поддержал гимнасток Авериных после финала Олимпиады

Футбольный ЦСКА поддержал гимнасток Дину и Арину Авериных после финала личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Девчонки — вы лучшие! Мы с вами!» — говорится в публикации армейцев в Twitter, к которой прикреплена фотография спортсменок с трибуны во время одной из игр красно-синих.

Девчонки — вы лучшие! Мы с вами! pic.twitter.com/ZZre0FlPTb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2021

Сестры Аверины являются представительницами спортивного клуба ЦСКА.

Дина Аверина заняла второе место по итогам личного первенства, Арина Аверина стала четвертой. Дина уступила 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам по итогам четырех видов. Отметим, что Ашрам уронила ленту во время выступления в финале, но судьи поставили ей 23,300 балла — на 0,700 меньше, чем у Авериной, которая выступила чисто.

Позднее Дина Аверина заявила о несправедливом судействе в финале.