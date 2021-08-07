Винер-Усманова назвала беспределом судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала «СЭ» результаты личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Ранее, 7 августа, Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в личном первенстве (107,800 балла). Россиянка Дина Аверина заняла второе место (107,650 балла), третьей стала Алина Гарнасько из Белоруссии (102,700). Арина Аверина расположилась на четвертой строчке (102,100).

«Это беспредел! Такого не могло быть! Всем надоело наше золото? Думаю, да. Нашли более-менее достойную соперницу, но зашли так далеко! Ставили оценки в квалификации на балл выше, а сегодня за этот же элемент на балл ниже, хотя он был выполнен лучше. Эта девочка из Израиля получила на ленте в квалификации ту же оценку, как и сегодня, но с такой большой потерей. Вот вам и ответ на все вопросы», — сказала Винер «СЭ».

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.