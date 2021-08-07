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Арина Аверина заменила ленту во время выступления в финале Олимпиады

11:45
Арина Аверина. Фото Reuters
Арина Аверина. Фото Reuters
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Арина Аверина заменила ленту во время выступления в финале турнира по художественной гимнастике.

Спортсменка сменила ленту по ходу выступления, поскольку у нее завязался узел.

За выступление с лентой Арина Аверина получила 19,550 балла.

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Иван Торопцев все материалы автора

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