Арина Аверина заменила ленту во время выступления в финале Олимпиады
11:45
Арина Аверина заменила ленту во время выступления в финале турнира по художественной гимнастике.
Спортсменка сменила ленту по ходу выступления, поскольку у нее завязался узел.
За выступление с лентой Арина Аверина получила 19,550 балла.
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