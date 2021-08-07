Судьи отклонили протест сборной России на оценку Дины Авериной в выступлении с булавами

Судьи отклонили протест сборной России на оценку Дины Авериной по итогам выступления с булавами.

Россиянка получила 28,150 балла за выступление, но в сборной посчитали, что спортсменка должна получить более высокую оценку. Судьи оказались не согласны с этим мнением.

После трех дисциплин Дина Аверина занимает второе место, уступая Линой Ашрам из Израиля 0,850 балла.