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Судьи отклонили протест сборной России на оценку Дины Авериной в выступлении с булавами

11:51
Дина Аверина. Фото Reuters
Дина Аверина. Фото Reuters
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Судьи отклонили протест сборной России на оценку Дины Авериной по итогам выступления с булавами.

Россиянка получила 28,150 балла за выступление, но в сборной посчитали, что спортсменка должна получить более высокую оценку. Судьи оказались не согласны с этим мнением.

После трех дисциплин Дина Аверина занимает второе место, уступая Линой Ашрам из Израиля 0,850 балла.

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Иван Торопцев все материалы автора

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