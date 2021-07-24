Две медали России и провал американцев. Главные итоги первого медального дня Олимпиады

Какие результаты принесла суббота, 24 июля, на Играх-2020. Обзор главных публикаций «СЭ»

Сборная ROC-России прожила первый медальный день Токио-2020 без золота, но все-таки собрала в свою командную копилку две медали — серебро в пулевой стрельбе и бронзу в тхэквондо. И это при том, что сборная США, которая по идее должна выносить всех остальных в командном зачете в одну калитку, пока вообще ни разу не взошла на подиум. Безмедальный день случился с американцами впервые за 45 лет — с Олимпиады 1976 года. Ну а нам надо радоваться любым наградам, а также очень успешному старту в игровых и командных видах спорта. Положительные эмоции сегодня принесли и баскетболисты, и ватерполистки, и теннисисты. «СЭ» выбрал семь ключевых событий минувшего олимпийского дня.

Медальный зачет Олимпиады в Токио. Фото «СЭ»

Полную и самую актуальную медальную таблицу смотрите здесь.

1) Медали в стрельбе и тхэквондо

Неожиданные награды в первый день сборной России принесли спортсмены, которых раньше мало кто причислял к звездам. Анастасия Галашина была в шаге от золота, но неудачно выполнила последний выстрел. Но все равно серебро для нее — это очень здорово.

Вторую медаль дня для нашей команды сенсационно завоевал в тхэквондо Михаил Артамонов, поднявшийся на подиум в весовой категории до 58 кг

24 июля. Токио. Анастасия Галашина (слева) — первая российская медалистка Олимпиады-2020. Фото Reuters

2) Успешное начало в волейболе и битва в водном поло

В первом матче против аргентинцев наша мужская сборная по волейболу сильно нервничала, но итоге победила неуступчивого соперника, набрав очень нужные три очка.

Россиянки и китаянки устроили голевую феерию в матче группового турнира ватерполисток. На двоих соперницы забросили 35 мячей. К счастью, в этом безумном поединке сильнее оказались россиянки — 18:17

3) Медведев заставил нервничать, а Павлюченкова проявила героизм

Лучший теннисист России Даниил Медведев провел непростой матч против Александра Бублика из Казахстана, но сумел вырвать победу в первом раунде олимпийского турнира со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Первая ракетка России среди женщин Анастасия Павлюченкова вызывала на корт врача из-за перегрева организма, но отдала итальянке Саре Эррани всего один гейм — 6:0, 6:1. Успешно стартовала и наша главная надежда в женском парном турнире — дуэт Елены Весниной и Вероники Кудерметовой.

Поединок Айзанат Муртазаевой (слева) и Катрины Лехис за бронзу. Фото Getty Images

4) Разочарование в фехтовании и дзюдо

Главные надежда россиян на медали в первый день турнира, к сожалению, не оправдались. В фехтовании мы довольствовали лишь «деревянной» наградой в женском турнире шпажисток.

Остались мы без наград и в дзюдо. Так что наши болельщики обсуждали не результаты турнира в Токио, а политический скандал, который спровоцировал алжирский дзюдоист Фетхи Нурин, отказавшийся входить на татами с израильтянином.

Сборная Украины во время открытия Олимпиады. Фото Getty Images

5) Отголоски церемонии открытия

Вокруг креатива корейского телеканала MBC разгорелся громкий скандал. MBC накладывал на кадры с олимпийцами из разных стран ассоциативные картинки. К Румынии — Дракулу, к Италии — пиццу, к Гаити — убийц президента страны. Некоторые шутки оказались неудачными. Особенно обиделись украинцы, которых проиллюстрировали разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Болельщики всего мира гадают — почему колонну сборной ROC выпустили на стадион перед сборной Сьерра-Леоне. Это не укладывается ни в один алфавит, даже в японский. Мы предложили свои версии.

6) Макларен помог россиянину выиграть суд

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов через суд восстановил свою олимпийскую аккредитацию, которой его лишили за допинговой дисквалификации 28-летней давности. Во время суда в поддержку российского функционера высказался Ричард Макларен — автор знаменитых докладов о русском допинге.

7) Уникальный рекорд сирийской девочки

12-летняя Хенд Заза из Сирии стала самой юной участницей Олимпийских игр за последние 50 с лишним лет. «СЭ» рассказывает историю юной спортсменки, которая, увы, завершила выступление в турнире по настольному теннису.

Все медали дня

Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 метров

1. Цань Ян (Китай)

2. Анастасия Галашина (Россия)

3. Нина Кирстен (Швейцария)

Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 метров

1. Джавад Форуджи (Иран)

2. Дамир Микеч (Сербия)

3. Пан Вэй (Китай)

Тяжелая атлетика. Женщины. Категория до 49 кг

1. Хоу Чжихуи (Китай)

2. Чану Мирабай (Индия)

3. Винди Айса (Индонезия)

Стрельба из лука. Микст. Командное первенство

1. Корея

2. Нидерланды

3. Мексика

Велоспорт — Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

1. Ричард Карапас (Эквадор)

2. Воут ван Эрт (Бельгия)

3. Тадей Погачар (Словения)

Дзюдо. Женщины. Категория до 48 кг

1. Дистрия Красники (Косово)

2. Фуна Тонаки (Япония)

3. Дарья Билодед (Украина)

3. Уранцэцэг Мунхбат (Монголия)

Дзюдо. Мужчины. Категория до 60 кг

1. Наохиса Такато (Япония)

2. Ян Юн Вэй (Тайвань)

3. Лука Мхеидзе (Франция)

3. Елдос Сметов (Казахстан)

Фехтование. Мужчины. Сабля, личное первенство

1. Арон Силади (Венгрия)

2. Луиджи Самеле (Италия)

3. Ким Чон Хван (Корея)

Фехтование. Женщины. Шпага, личное первенство

1. Сунь Ивень (Китай)

2. Ана Мария Попеску (Румыния)

3. Катрин Лехис (Эстония)

Тхэквондо. Женщины. Категория 49 кг

1. Паниак Вонгпаттанакит (Таиланд)

2. Адриана Серезо Иглесиас (Испания)

3. Таня Богданович (Сербия)

3. Ибишаг Семберг (Израиль)

Тхэквондо. Мужчины. Категория 58 кг

1. Вито Деллаквила (Италия)

2. Мохамед Халил Джендуби (Тунис)

3. Михаил Артамонов (Россия)

3. Чжун Чжан (Корея)