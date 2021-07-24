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«Не хочу пачкать руки». Возмутительный поступок алжирского дзюдоиста на Олимпиаде

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 11:30
Фетхи Нурин отказался бороться со спортсменом из Израиля.
Фетхи Нурин отказался бороться со спортсменом из Израиля.
Теги:
Скандал в Токио: политика вновь вмешалась в спорт.

Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин и его тренер Амар Бениклеф отказались участвовать в Олимпиаде, чтобы избежать схватки с израильтянином. Нурин, 31-й мирового рейтинга в категории до 73 кг, встретился бы с израильским борцом Тохаром Бутбулом во втором раунде, если бы победил в суданца Мохамеда Абдаларасула, а Бутбул в свою очередь выиграл бы свой поединок. Схватки в весовой категории алжирца должны пройти в понедельник, 26 июля.

Нурин заявил в интервью алжирскому телевидению, что не хочет «пачкать руки» и что его решение сняться с Олимпиады — окончательное. «Я много работал над тем, чтобы попасть на Олимпиаду, и новость о такой жеребьевке стала для меня шоком», — сказал он (перевод — Inside The Games).

«Нам не повезло с жеребьевка, — добавил Бенехлеф. — Мы приняли правильное решение».

Бенехлеф — бывший дзюдоист, серебряный призер Олимпиалы 2008 года до 90 кг, четырехкратный чемпион Африки. 30-летний Нурин дважды был первым на чемпионате Африки, но ничего крупнее не выигрывал. От схватки с израильтянином Бутбулом он отказался уже не в первый раз. Аналогичная история случилась на чемпионате мира 2019 года. Тот чемпионат проходил на той же арене, что и нынешний олимпийский турнир, — «Ниппон Будокан».

Международная федерация дзюдо (IJF) заявила о начале расследования по данному инциденту. Ранее она дисквалифицирована на четыре года федерацию дзюдо Ирана — за то, что та приказала Саиду Моллаи проиграть в полуфинале ЧМ-2019, чтобы избежать встречи с израильтянином Саги Муки. Теперь Моллаи представляет Монголию, он примет участие в Олимпиаде.

В этом году он боролся на турнире Большого шлема в Тель-Авиве, где сказал израильскому телеканалу Kan TV: «Я представляю только Монголию. Я больше не представляю Иран. Для меня это закончилось... Я всегда был спортсменом. Я никогда не занимался политикой».

Еще один подобный скандал в дзюдо произошел на Олимпиаде 2016 года. Тогда египетский тяжеловес, призер ЧМ-2010 Ислам Эль-Шехаби проиграл в первом раунде израильтянину Ору Сассону, а после схватки отказался поклониться в сторону соперника (традиционный атрибут в дзюдо) и пожать ему руку. До этого египетские исламистские группы уговаривали его отказаться от поединка. После поражения Эль-Шехаби завершил спортивную карьеру.

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