Карацев и Елена Веснина с Вероникой Кудерметовой тоже порадовали.

Олимпийские игры. Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг

Аслан Карацев (Россия) — Томми Пол (США) — 6:3, 6:2

Олимпийские игры. Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сара Эррани (Италия) — 6:0, 6:1

Олимпийские игры. Женщины. Парный разряд. 1-й круг

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия) — 6:2, 7:5

Олимпийские Игры. Мужчины. Парный разряд. 1-ый круг

Раджив Рам/ Фрэнсис Тиафу (США) — Андрей Рублев/ Карен Хачанов (Россия) — 6:7, 7:6, 12:10

Одним из важнейших видов спорта на Олимпиаде в Токио для России определенно будет теннис. В Японию от нас поехал очень мощный состав, поэтому медальные претензии команды ОКР здесь вполне обоснованы. Причем речь даже не об одной медали, а о нескольких — в каждой дисциплине у нашей сборной есть свои козыри. И пока что все складывается относительно неплохо, следом за уверенной победой Даниила Медведева в следующий круг прошли и Аслан Карацев, и Анастасия Павлюченкова, и Елена Веснина с Вероникой Кудерметовой. Вылетели только Андрей Рублев с Кареном Хачановым, правда только в парном разряде.

Павлюченкова вызвала врача, но вышла в следующий круг

Кажется, что сама природа против этой Олимпиады. Сначала олимпийские объекты оказываются под угрозой разрушения из-за землетрясений, затем проведению Игр мешает нашествие устриц. Что дальше? Угроза тайфуна и аномальная жара. 35 градусов в тени — звучит, возможно, не так страшно для жителя средней полосы России, который пережил подобное в начале июля. Но помножьте высокие температуру на влажность, и вы получите адский коктейль. В этих условиях соревноваться можно только либо в закрытых залах с кондиционерами, либо поздним вечером. И даже хорошо, что нет зрителей — такие условия на трибунах выдержали бы далеко не все и больницы окрестностей Токио заполнили бы люди, жалующиеся на перегрев.

Велик теперь риск, что эти больницы будут штурмовать спортсмены. Коронавирус, очевидно, теперь не единственная проблема Игр, поскольку в одной только сборной России за три дня уже два человека из нашей команды обращаются за помощью к медикам после теплового удара. Следом за Светланой Гомбоевой, которая потеряла сознание и едва не завершила досрочно выступления в Японии проблемы случились у теннисистки Анастасии Павлюченковой. Матч против итальянки Сары Эррани и так простым быть не обещал. Все-таки давно мы не видели от Анастасии стабильной игры, а Эррани вполне может локально удивлять и давать бой любым фаворитам. Но только на корте сложности если у Павлюченковой и возникли, то только от солнца. Павлюченкова, по сути, вообще не встретила сопротивления от Сары на пути ко второму кругу, выиграв первый сет вообще без потерь.

Второй шел в таком же прогулочном ритме, но вот только визуально каждое действие давалось нашей спортсменке уже тяжелее. И в какой-то момент она не смогла продолжить игру. Пришлось вызвать врача, ей измерили пульс, давление, дали небольшую передышку. «Хорошо начала, подготовка шла без проблем эти дни. Но такие вещи, как тепловой удар, не могу контролировать, не ожидала такой жары, — сказала в беседе с «Р-Спортом» после игры Павлюченкова. — Когда тренируешься, всё же есть время на отдых, а тут игра без перерывов. Я даже расстроилась, потому играла хорошо, было бы обидно не закончить матч». Она сказала, что на Олимпиаде в Рио пять лет назад тоже было жарко, но тогда стерпеть духоту еще было можно. А в Японии из-за высокой влажности выдержать долгий теннисный матч нереально. Хотя у Анастасии ведь была едва ли не максимально быстрая победа — всего один упущенный гейм, при этом симптомы тревожные — проблемы с дыханием, боль в голове, вздутые вены в висках... Хочется верить, что ко второму матчу на Олимпиаде она успеет восстановиться. Ее следующий соперник определится во встрече немки Анны-Лены Фридзам и британки Хитер Уотсон.

Рублев с Хачановым вылетели, Карацев идет дальше

Аслан Карацев, для которого олимпийский опыт в Токио — первый в карьере, в стартовой игре с американцем Тимом Полом немного тушевался. Не сказать, что Пол — соперник экстра-класса, но просто с ним не бывает даже ребятам с первой десятки мирового рейтинга. Тревожно в определенный момент было и за Аслана. Он делал невынужденные ошибки, нервничал, явно чувствовал себя на корте теннисного парка «Ариакэ» не в своей тарелке. Но благо сумел вовремя собраться и далеко соперника не упустил, после чего на классе довел матч до победы. 6:3, 6:2 — всего за час и 15 минут справился с Полом Карацев — не так уж и плохо для начала. Ключевым стали нервы на брей-пойнтах. Уроженец Владикавказа с ними справился и взял три из четырех. В следующем круге Аслану предстоит побороться с французом Жереми Шарди и судя по текущей форме Карацева россиянин — фаворит. Тем более таких мотивированных как он игроков на теннисном турнире Олимпиады немного.

Карацев даже выступил в микст-зоне с критикой тех, кто отказался от поездки в Японию ради спокойной подготовки к US Open. «Я не знаю, почему многие отказались от участия в Олимпиаде ради US Open — это несравнимые вещи. Не понимаю таких людей. Для меня Олимпиада — это очень престижно, и выиграть медаль — это мечта», — сказал Аслан. Мотивация Карена Хачанова и Андрея Рублева в Токио сомнению тоже не подлежит, правда продемонстрировать желание бороться за пьедестал с первого дня на деле ребята не сумели. Матч против американского дуэта Раджив Рам/Фрэнсис Тиафо по идее не сулил серьезных проблем. И по первому сету казалось, что Рублев с Хачановым играют более слаженно, чувствуют друг друга и знают ключи к успеху. Но взять второй тай-брейк не получилось, а в третьем уже глаза горели только у Рама и Тиафо. Возможно, Рублев больше настроен на личный турнир, где уже завтра ему предстоит сыграть с японцем Кэем Нисикори. Только проще с главным активом хозяев Игр ему точно не будет. У Хачанова игра в одиночном разряде также с представителем страны восходящего солнца, пусть и не таким титулованным — Есихито Несиокой.

Целых 18 зрителей на матче Весниной и Кудерметовой! pic.twitter.com/Hjcm5gAsHM — Lublineс93 (@Lublinec931) July 24, 2021

Веснина с Кудерметовой играют все увереннее

Надежды на пару Рублев/Хачанов были серьезные, но еще больше ставок делалось на дуэт Елены Весниной и Вероники Кудерметовой. Олимпийская чемпионка и молодое дарование — отличный сплав опыта и юной энергии, который уже доказал свою эффективность на Уимблдоне. Доехал в таком составе до Токио он только благодаря случаю, а точнее рецидиву травмы Веры Звонаревой. Тем значительнее стали матчи пары Веснина/Кудерметова — теперь она единственная в женском парном разряде от ОКР. Вылетать в самом начале Олимпиады от не самых титулованных немок Анны-Лены Фридзам и Лауры Зигемунд явно Елена с Вероникой не планировали, рассматривая первый круг скорее, как игровую тренировку. Поэтому провели проверку боем различных тактик поведения на корте и взаимодействия друг с другом, а также и различных ситуаций по счету. Первый сет россиянки ничего не дали сделать соперницам, сразу же обозначив статус-кво, во втором немного сбавили обороты, но все равно ситуацию контролировали. Публика (а на матче присутствовало целых 18 зрителей!) явно была за наших. Громче всех подбадривал девушек Шамиль Тарпищев, поспорить с ним могли разве что сверхактивные цикады парка «Ариакэ».

Обдают специальным феном (пылесосом? кондиционером?) наших теннисисток во время перерыва pic.twitter.com/znXz8rFhmF — Lublineс93 (@Lublinec931) July 24, 2021

Тем временем жара спадала, но оргкомитет памятуя о проблемах у Павлюченковой старался по возможности предпринять все усилия для комфортного состояния спортсменов. Японцы нашли какой-то переносной кондиционер, которым обдували игроков во время перерывов. Правда иногда они даже перебарщивали со своим рвением. Судья несколько раз показывал местным волонтерам, что хватит, стоп, но они не знают английского языка и у арбитра тяжело шла с ними коммуникация. Впрочем, все эти детали не сильно мешали побеждать Елене с Вероникой. Они все лучше понимают друг друга, при этом в паре есть явный лидер. Веснина на правах старшей старается учить Кудерметову и подбадривать.

Хочется верить, что их совместный путь на Играх завершится нескоро, а пока что ближайшая задача — пройти победителя пары Кики Бертенс/Деми Схюрс из Нидерландов и Кристиной Младенович/Каролин Гарсией из Франции. Правда есть же еще личный турнир! Там Веснина сыграет с Еленой Остапенко, а Кудерметова с Гарбиньей Мугурусой. Конечно, фаворитами будут их соперницы, но наверняка положительный настрой после сегодняшней победы поможет пройти во второй раунд.