Специальный фотокорреспондент «СЭ» рассказывает о том, как наша бригада добиралась до олимпийского Токио и какие неприятные часы пришлось пережить в столице Игр-2020.

Чтобы попасть в самолет Москва — Токио нам не пришлось учить иероглифы. Но надо было захватить три ПЦР-теста, аккредитацию на Олимпиаду, пару нестабильно работающих приложений на мобильном телефоне и веру в лучшее.

Бригада «СЭ» на пути в Токио: Дмитрий Кузнецов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полет длится примерно девять часов, так что хватает времени на то, чтобы запомнить хотя бы одно приличное слово на японском, посмотреть не менее приличный фильм и дважды поесть незамысловатую самолетную еду.

Бригада «СЭ» на пути в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мы прилетели в день открытия игр, поэтому аэропорт был совсем пустой. Волонтеры встречали нашу маленькую компанию с такой радостью, будто бы мы оплатили им эту Олимпиаду. Но, похоже, они просто старались поделиться позитивом, чтобы легче было проходить бюрократические круги ада.

Бригада «СЭ» на пути в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Получив кипу бумаг, пройдя несколько разных инстанций, и поплевав в пробирки, мы оказались в месте, где проверялись наши аккредитации. Коллеги журналисты достаточно быстро получили свои документы и отправились дальше. А мне пришлось задержаться на пару часов, чтобы потом смириться с выписанным 14-дневным карантином. Причина — потеря моих данных где-то в базах олимпийского комитета.

Бригада «СЭ» на пути в Токио: Дарья Исаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В момент, когда получаешь такое известие, радость от участия во всемирном празднике спорте как-то неумолимо быстро гаснет. Даже симпатичные виды Токио на закате из автобусного окна не кажутся такими уж привлекательными.

Бригада «СЭ» на пути в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сюрприз подготовила и наша гостиница, предоставив каждой паре проживающих по одной кровати на двоих. Слегка разочарованный Артем Калинин в предвкушении слишком тесного сотрудничества с соседом даже открытие Олимпиады смотреть не хотел.

Бригада «СЭ» в Токио: Артем Калинин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нам с Наташей Марьянчик досталось уникальное по содержанию жилище. Наверное, настоящий туалетный столик выглядит именно так. Умылась — и красивая.

Бригада «СЭ» в Токио: Наталья Марьянчик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самый главный человек в аккредитованном отеле — мистер, который велит записывать, когда ты входишь и выходишь. На все дела в магазинах поблизости дается пятнадцать минут.

Бригада «СЭ» в Токио: очень важный мужчина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Завтрак радует разнообразием. Грибы, сосиски, омлет. Все выдается только в пакете и есть в помещении столовой запрещается. Начали скучать по еде из самолета.

Бригада «СЭ» в Токио: еда на Олимпиаде. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После решения всех жилищных проблем мне достался номер в мансарде. Надеюсь, это будет не единственный пейзаж, который удастся увидеть на этой Олимпиаде. Все-таки, карантин пока мне никто не отменил.

Бригада «СЭ» в Токио: вид из номера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пытаюсь замаскироваться в японку, чтобы беспрепятственно выходить из отеля. Вместо кимоно нам выдали халаты, так что задача не самая сложная. Да и как-то развлекать себя надо, пока мой вопрос еще не решен.

Бригада «СЭ» в Токио: Дарья Исаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Выпустили! Пришло письмо счастья, которое мне пообещало восхитительную жизнь за пределами номера отеля. Пейзажи уже выглядят повеселее. Но перемещаться по Токио не используя специальный олимпийский транспорт все равно пока нельзя. Общий для всех двухнедельный карантин подразумевает, что вы ходите только на стадионы и в свою гостиницу.

Пока не очень похоже, что происходит какое-то важное событие. Некоторые объекты, как этот транспортный хаб, выглядят будто бы здесь стройка, а не Олимпиада.

Солнце здесь садится очень быстро. И в темноте уже не так понятно в Москве ты или все еще в Токио, который встречает дружелюбно, участливо, но как-то очень настороженно.

Но все становится на свои места, когда садишься в автобус до отеля. Защитная пленка между тобой и водителем быстро напомнит, что это 2021 год и город Токио, который несмотря ни на что хочет провести эту Олимпиаду хорошо и красиво.