Добраться до Олимпиады — миссия выполнима. Почти
Чтобы попасть в самолет Москва — Токио нам не пришлось учить иероглифы. Но надо было захватить три ПЦР-теста, аккредитацию на Олимпиаду, пару нестабильно работающих приложений на мобильном телефоне и веру в лучшее.
Полет длится примерно девять часов, так что хватает времени на то, чтобы запомнить хотя бы одно приличное слово на японском, посмотреть не менее приличный фильм и дважды поесть незамысловатую самолетную еду.
Мы прилетели в день открытия игр, поэтому аэропорт был совсем пустой. Волонтеры встречали нашу маленькую компанию с такой радостью, будто бы мы оплатили им эту Олимпиаду. Но, похоже, они просто старались поделиться позитивом, чтобы легче было проходить бюрократические круги ада.
Получив кипу бумаг, пройдя несколько разных инстанций, и поплевав в пробирки, мы оказались в месте, где проверялись наши аккредитации. Коллеги журналисты достаточно быстро получили свои документы и отправились дальше. А мне пришлось задержаться на пару часов, чтобы потом смириться с выписанным 14-дневным карантином. Причина — потеря моих данных где-то в базах олимпийского комитета.
В момент, когда получаешь такое известие, радость от участия во всемирном празднике спорте как-то неумолимо быстро гаснет. Даже симпатичные виды Токио на закате из автобусного окна не кажутся такими уж привлекательными.
Сюрприз подготовила и наша гостиница, предоставив каждой паре проживающих по одной кровати на двоих. Слегка разочарованный Артем Калинин в предвкушении слишком тесного сотрудничества с соседом даже открытие Олимпиады смотреть не хотел.
Нам с Наташей Марьянчик досталось уникальное по содержанию жилище. Наверное, настоящий туалетный столик выглядит именно так. Умылась — и красивая.
Самый главный человек в аккредитованном отеле — мистер, который велит записывать, когда ты входишь и выходишь. На все дела в магазинах поблизости дается пятнадцать минут.
Завтрак радует разнообразием. Грибы, сосиски, омлет. Все выдается только в пакете и есть в помещении столовой запрещается. Начали скучать по еде из самолета.
После решения всех жилищных проблем мне достался номер в мансарде. Надеюсь, это будет не единственный пейзаж, который удастся увидеть на этой Олимпиаде. Все-таки, карантин пока мне никто не отменил.
Пытаюсь замаскироваться в японку, чтобы беспрепятственно выходить из отеля. Вместо кимоно нам выдали халаты, так что задача не самая сложная. Да и как-то развлекать себя надо, пока мой вопрос еще не решен.
Выпустили! Пришло письмо счастья, которое мне пообещало восхитительную жизнь за пределами номера отеля. Пейзажи уже выглядят повеселее. Но перемещаться по Токио не используя специальный олимпийский транспорт все равно пока нельзя. Общий для всех двухнедельный карантин подразумевает, что вы ходите только на стадионы и в свою гостиницу.
Пока не очень похоже, что происходит какое-то важное событие. Некоторые объекты, как этот транспортный хаб, выглядят будто бы здесь стройка, а не Олимпиада.
Солнце здесь садится очень быстро. И в темноте уже не так понятно в Москве ты или все еще в Токио, который встречает дружелюбно, участливо, но как-то очень настороженно.
Но все становится на свои места, когда садишься в автобус до отеля. Защитная пленка между тобой и водителем быстро напомнит, что это 2021 год и город Токио, который несмотря ни на что хочет провести эту Олимпиаду хорошо и красиво.
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